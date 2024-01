Min. B. Nowacka: po końcu oceniania prac domowych sześciolatki obowiązkowo w szkole? Bardzo się dobrze sprawdza, żeby dzieciaki od szóstego roku życia były w szkołach

Naturalny cukier w owocach i sokach owocowych. Czy należy go unikać? Co wynika z badań naukowych?

Zdecydowana większość dietetyków i innych ekspertów z zakresu zasad żywienia jest zgodnych, że warzywa powinny stanowić podstawę naszej diety. Zawierają one cenne, niezbędne dla zdrowia witaminy, składniki mineralne i przeciwutleniacze. Podobne wartości odżywcze znajdziemy w owocach i powstałych z nich sokach, jednak budzą one więcej kontrowersji ze względu na zawartość cukru. Czy słusznie? Jaki rodzaj cukru znajdziemy w owocach? Kto powinien go unikać? Czy do soków, które znajdziemy na sklepowych półkach dodawany jest cukier? Co na ten temat mówią badania naukowe.