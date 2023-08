Rodzicu! Zepsuł się darmowy laptop syna wart 2950 zł? Kto załatwia naprawę - Ty czy szkoła? Ile dni syn bez komputera? Sprzęt zastępczy?

W przypadku wady dysku lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy – po uprzednim wymontowaniu przez serwis gwarancyjny w siedzibie danej szkoły. Wykonawcy przysługuje prawo sprawdzenia awarii dysku lub nośnika w siedzibie szkoły. Koszty ekspertyzy przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej przez niezależny, profesjonalny podmiot posiadający do tego legalnie zdobyte kompetencje w przypadku sporu co do strony odpowiadającej za wadę, ponosi strona, która zgodnie z ekspertyzą jest odpowiedzialna za wadę lub usterkę.