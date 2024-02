B. Nowacka: Na razie bez laptopów. Rozdawanie takich narzędzi jak laptopy to nie jest edukacja

Na razie bez laptopów.

Nowacka: polska szkoła musi zacząć nadążać za XXI wiekiem

Zawieszenie programu laptopów

Przypomniała, że dziś wraz z ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim ogłosili, że zawieszają program "Laptop dla ucznia". "Uczniowie zostali potraktowani jako narzędzia do własnej propagandy wyborczej partii ówcześnie rządzącej" - powiedziała. Wskazała, że laptopy były rozdawane bez realnie przygotowanej strategii. "Rozdawano laptopy jak kiełbasę wyborczą, tylko po to, by zrobić sobie zdjęcia" - dodała. Podkreśliła, że resort naprawi ten program.

Nie wiadomo, o co chodzi w programie "Cyfrowy uczeń"

Z wypowiedzi min. B. Nowacka wynika, że "Cyfrowy uczeń", to będzie program związany z edukacją w zakresie "cyfrowego bezpieczeństwa". To jest coś innego niż program polegający na zapewnieniu laptopów uczniom (albo pracowniom szkolnym).

Min. B. Nowacka wskazała, że program "Cyfrowy uczeń" będzie dobrze przygotowany, będzie realizował strategię cyfrowej edukacji, cyfrowego bezpieczeństwa. Podkreśliła, że resort jest gotowy do zadbania o to, by żaden uczeń i żadna uczennica nie zostali pominięci.

"Nie ma naszej zgody na programy, które nie łączą się z edukacją, które są wyłącznie działaniami kampanijnymi, bez zapewnienia tak ważnych rzeczy jak higiena cyfrowa, bezpieczeństwo cyfrowe i nowoczesna edukacja przy użyciu narzędzi" - powiedziała.

"Rozdanie narzędzi to nie jest edukacja".

Duża reforma edukacja

Polska szkoła musi zacząć nadążać za XXI wiekiem, prace nad dużą reformą edukacji rozpoczną się na początku czerwca przyszłego roku - powiedziała w czwartek minister edukacji Barbara Nowacka.

Podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży minister edukacji Barbara Nowacka zaznaczyła, że resort wprowadza zmiany i prowadzi audyty m.in. w Instytucie Badań Edukacyjnych, Okręgowych Komisjach Edukacyjnych, Instytucie Kolbego oraz we wszystkich podległych jednostkach. Przypomniała, że odpartyjniono kuratoria oraz że rozpoczynają się konkursy na kuratorów.

"My dotrzymujemy naszych zobowiązań i standardów, które przyjęliśmy za najważniejsze - szkoła powinna być wolna od polityki partyjnej, kuratoriami powinny kierować osoby z najwyższymi kompetencjami, rozumiejące funkcjonowanie szkoły i odporne na dyspozycje partyjne" - powiedziała.

Dodała, że trwają również audyty w resortach, w programach typu "Willa plus", w konkursach ministra. "Już widzimy nieprawidłowości w przyznawaniu środków - które powinny być przeznaczane na edukację - na działalność niezwiązaną z edukacją, w niewielkim stopniu związaną z edukacją, lub - jak mówiła - w sposób bizantyjski" - powiedziała.

Podwyżki dla nauczycieli, HIT, oceny z religii

Zaznaczyła, że pierwszym zobowiązaniem, które zaczęli realizować, to dotrzymanie zobowiązania dotyczącego wynagrodzeń nauczycieli. Dodała, że dziś odbyła się druga tura uzgodnień ze związkami zawodowymi. "Podwyżki 33 i 30 proc. pojawią się na kontach nauczycieli w marcu lub w kwietniu, co już nie zależy od działania rządu" - powiedziała.

Dodała, że resort podjął prace nad zmianami w zakresie obowiązkowych prac domowych, zniesienia wliczania do średniej ocen oceny z religii i etyki oraz zmian w zakresie podstawy programowej.

"Trwają też prace nad zniesieniem przedmiotu HiT i przygotowania wstępne do zastąpienia go w kolejnych latach przedmiotem, który będzie dotyczył wychowania obywatelskiego, zawierającego też elementy historii najnowszej" - powiedziała.

Wskazała, że są przygotowywane dalekosiężne plany ministerstwa na kolejne lata, ale - jak mówiła - w tej chwili "sprzątamy, kontrolujemy i wykonujemy rzeczy najpilniejsze, które wymagały szybkich korekt i zmian". Wskazała m.in. wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zniesienie przedmiotu HiT.

"Nasza praca koncepcyjna nad dużą reformą rozpocznie się na początku - szacujemy - czerwca przyszłego roku, gdzie po wnikliwych analizach i badaniach (...) zamierzamy rozpocząć trud dużej reformy edukacji" - powiedziała. "Polska szkoła musi zacząć nadążać za XXI wiekiem" - podkreśliła. Dodała, że do tego potrzebne są badania naukowe, spotkania z ekspertkami i ekspertkami i konsultacje społeczne.

"Natomiast na takie wielkie wyzwania, zmiany w programach nauczania, zmiany w priorytetach, jesteśmy absolutnie gotowi" - zapewniła.