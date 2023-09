22 000 uczniów w Warszawie otrzyma laptopa HP ProBook 440 G9. Jaki laptop dla Twojego miasta? [Wykaz dla całej Polski]

Darmowe laptopy dla uczniów IV klas docierają do szkół. Rząd dostarczył już 51 tysięcy laptopów do 1866 szkół.

394 346 laptopów za 1mld 149 mln zł

W sumie przekazanych zostanie 394 346 laptopów za kwotę ponad 1mld 149 mln zł. „Laptop dla Ucznia” to kolejny element programu cyfryzacji Polski. Z laptopów, które otrzymają uczniowie, będzie można korzystać na wszystkich lekcjach, nie tylko informatyki. Sprzęt będzie własnością rodziców uczniów, a jego przekazanie następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę z rodzicem ucznia. Rząd dostarczył już 51 tysięcy laptopów do 1866 szkół.

