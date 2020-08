Szkoła od 1 września - obawy i oczekiwania nauczycieli oraz dyrektorów

Jaka edukacja od 1 września? – Wymagania bez autonomii

Aż blisko 70%* pytanych przez nas dyrektorów szkół i nauczycieli w związku z koniecznością zmiany modelu nauczania konieczna jest również zmiana realizowanej podstawy programowej. Pandemia naszym zdaniem stała się katalizatorem potrzebnej zmiany w systemie edukacji.

Szkoła w pandemii Instytut Humanites Szkoła w pandemii Instytut Humanites

Ostatnie miesiące to okres doświadczania ciągłych zmian i niepewności. Nowy rok szkolny pokaże, czy wyciągnęliśmy wnioski z naszych trudnych doświadczeń.





Co 3* z badanych wskazuje, że w pierwszych tygodniach pracy najtrudniejsza będzie zadbanie o obszar relacji i społeczną funkcję szkoły, połączenie dotychczasowych obowiązków z dodatkowymi zaleceniami wynikającymi z wytycznych MEN oraz zadbanie o zdrowie psychiczne i motywację nauczycieli.

W naturalny sposób dyrektorzy najbardziej obawiają się ryzyka zachorowań wśród kadry i uczniów oraz jego wykładniczego wpływu na otoczenie szkoły.

Polecamy: Seria poradników z prawa pracy

Próba przeniesienia jeden do jeden tradycyjnej edukacji do sieci pokazała fiasko takiego podejścia i potrzebę większej autonomii dyrektorów szkół oraz zmiany metodyki pracy i otwartości kadry nauczycielskiej na uczenie się i umiejętność angażowania uczniów.

W wielu szkołach w ostatnich miesiącach ubiegłego roku szkolnego skupiano się na realizowaniu podstawy programowej, realizowano standardowy program w niestandardowych warunkach, jednak rola dyrektorów była ograniczana często jedynie do funkcji administracyjnej, bez możliwości bardziej elastycznego podejścia do realizacji podstawy programowej czy zarządzania ludźmi. Zarówno dyrektorzy, nauczyciele jak i uczniowie z wielkim trudem przystosowywali się do nowej rzeczywistości.

Dynamiczny, aczkolwiek często zorganizowany wcześniej świat nagle się zmienił a uporządkowanie go na nowo i sprostanie codziennym obowiązkom w nowych okolicznościach jest ogromnym wyzwaniem.

Wygląda na to, że lepiej radzili sobie liderzy biznesu, którzy mając niezbędne przygotowanie i narzędzia potrafią zarządzać zmianą. Przez wiele lat dyskusja na temat zmian w oświacie skupiała się na roli nauczycieli, istotnie pomijając rolę dyrektora i przedstawicieli biznesu.

A to dyrektor szkoły ma strategiczną rolę dla zmiany systemowej w edukacji.

Szkołę tworzą ludzie!

Dyrektorzy, którzy przed Covidem mieli wyższe kompetencje i przestrzeń do bardziej autonomicznego działania szybciej wychodzili z impasu oraz szybciej i skuteczniej wdrażali nowe rozwiązania.