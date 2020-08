Podwyżki dla nauczycieli 2020 - opinia związków zawodowych

Konsultacje społeczne nad projektem rozporządzenia w sprawie 6% podwyżek od września mają zakończyć się 25 sierpnia, ale związkowcy już rozmawiali z MEN. Spotkanie nie przyniosło rezultatów.

– W porównaniu z ustawą o 58-procentowych podwyżkach dla osób na najwyższych stanowiskach w państwie 6 proc. dla nauczycieli to dramatycznie mało – komentuje szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. – My przede wszystkim walczymy o podniesienie wynagrodzenia zasadniczego – dodaje.





Wcześniej ZNP złożyło w Sejmie projekt ustawy o powiązaniu płacy nauczycielskiej z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Od września po podwyżce stażysta z tytułem magistra będzie zarabiał 2949 złotych brutto. A nauczyciel dyplomowany – 4046 złotych brutto. To odpowiednio ok. 2150 zł i 3000 zł netto. Z kolei nauczyciel stażysta z tytułem licencjata otrzyma równowartość płacy minimalnej. A ta w przyszłym roku ma zwiększyć się z 2600 do 2800 zł.

Z kolei nauczycielska „Solidarność” w ogóle nie wzięła udziału w zeszłotygodniowym spotkaniu z MEN. (…)

– „S” sama się zakiwała – komentuje szef ZNP Sławomir Broniarz. W ubiegłym roku ochoczo podpisali porozumienie, na którym wygrywał tylko rząd, a środowisko odebrało to jako zdradę. Bo nie ma bardziej ogólnego określenia niż obietnica pracy nad systemem finansowania. Pan Proksa łyknął tę zagrywkę jak pelikan żabę, a teraz zamiast poważnej dyskusji o reformie finansowania mamy 6-procentową podwyżkę – dodaje.

13 sierpnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, z udziałem przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.

ZNP zaprotestował wobec przyjętego przez resort edukacji trybu konsultacji ww. projektu aktu prawnego (pismo w tej sprawie zostało złożone do premiera Mateusza Morawieckiego), naruszającego obowiązujące przepisy prawa.

Podczas spotkania Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił postulaty dotyczące:

zwiększenia udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu ogólnym,

określenia jednolitych zasad ustalania wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych w okresie pracy zdalnej i mieszanej,

zrównania sytuacji prawnej wychowawców klas i wychowawców oddziałów przedszkolnych w zakresie dodatku za wychowawstwo,

wprowadzenia minimalnych stawek dodatku motywacyjnego lub ustalenia jednolitej puli środków na te dodatki,

powiązania prawa do dodatku za trudne warunki pracy z realizacją każdego zadania polegającego na prowadzeniu zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opinia ZNP dotycząca powyższych kwestii zostanie przekazana w ustawowym terminie. Będziemy domagali się kolejnego spotkania w celu uzgodnienia przedstawionych przez nas postulatów.

Ponadto ZNP zaprotestował wobec braku konsultacji z oświatowymi związkami zawodowymi niezwykle ważnych dla środowiska oświatowego projektów rozporządzeń dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego (kilka godzin dał minister edukacji dyrektorom i samorządom na zgłoszenie uwag do pięciu projektów rozporządzeń). Mimo to związek przekazał swoje uwagi.

