500+ dla nauczycieli - pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać z dofinansowania? Czy przysługuje ono również nauczycielom szkół niepublicznych?

Świadczenie należy się nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, zarówno ze szkół i placówek publicznych jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Świadczenie służy podniesieniu jakości kształcenia z uczniami na odległość i refundacji kosztów jakie z tego tytułu ponieśli nauczyciele.

Którym nauczycielom przysługuje wsparcie?

Świadczenie przysługuje nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, zarówno ze szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Wsparciem nie są objęci nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy innych form wychowania przedszkolnego.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Dofinansowanie będzie wypłacone w kwocie wskazanej we wniosku na podstawie przedłożonego dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż 500 zł.

Uwaga: wypłata świadczenia zwolniona jest z podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.

Czy zwykły paragon wystarczy do rozliczenia?

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to na wzorze wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy po 20 listopada br. nauczyciel musi już udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Czy mogę rozliczyć koszty zakupu dokonane wspólnie z mężem/żoną jeśli oboje pracujemy w szkole i wykonywaliśmy kształcenie na odległość?

Tak. Wówczas nauczyciele składają wnioski do swoich dyrektorów załączając kopię lub oryginał dowodu wspólnego zakupu. Należy przy tym pamiętać, że dofinansowanie na każdą osobę wynosi do 500 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć wydatkowanej kwoty, czyli np. jeśli wydatkowana za zakup kwota wyniosła 800 zł, to koszt należy rozłożyć na dwa wnioski. W takim przypadku dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących kwoty dofinansowania współmałżonka zatrudnionego w innej jednostce systemu oświaty.

Czy jeśli pracuję w kilku szkołach, to mogę złożyć kilka wniosków?

Nie. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć u dyrektora placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony w najwyższym wymiarze. Jeżeli w tych placówkach zatrudnienie jest w równym wymiarze, to wniosek należy złożyć tam, gdzie wcześniej zawarto umowę.

Do kiedy mogę złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 7 grudnia br.