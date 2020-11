500+ dla nauczycieli na sprzęt – od kiedy, zasady, wniosek

500+ dla nauczycieli - co można kupić?

Jednym z głównych pytań jakie zadają sobie nauczyciele jest to, na co konkretnie można przeznaczyć dofinansowanie w wysokości 500 zł. Czy w ramach sprzętu wykorzystywanego w pracy w domu nauczyciele mogą kupić np. smartfona? Czy wliczają się w to koszty usług np. Internetu? A także czy można kupić droższy sprzęt np. laptop i uzyskać zwrot?

Otóż zgodnie z projektem rozporządzenia, z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu wymienionych akcesoriów komputerowych:





komputera stacjonarnego; monitora; komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym; kamery internetowej lub wizualizera; statywu; mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki); drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego; myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej; oprogramowania komputerowego; smartfona.

Ponadto zwrot pieniędzy przysługuje także na pokrycie kosztu zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Polecamy: Pakiet Nowy JPK_VAT + Nowe oznaczenia

Bon 500+ dla nauczycieli - warunki

O dofinansowanie można się ubiegać jedynie na sprzęt zakupiony w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie przysługuje w kwocie wynikającej z dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi. Nie może być jednak wyższe niż 500 zł.

O bon 500 plus mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni m.in. w szkołach podstawowych (oprócz nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) oraz ponadpodstawowych.

Dokładniejsze informacje na temat uprawnionych nauczycieli znajdziesz tu -> 500 + dla nauczyciela – komu przysługuje?

500+ nie dla nauczycieli akademickich i przedszkolnych

Warto podkreślić, że z zgodnie z przesłanym do konsultacji projektem rozporządzenia dofinansowanie na sprzęt do nauki zdalnej ma nie objąć nauczycieli akademickich i przedszkolnych. Między innymi uwagi dotyczące kwestii rozszerzenia katalogu uprawnionych zgłosiły związki zawodowe nauczycieli. Podniosły także, że kwota 500 zł. jest zbyt niska, aby wystarczyła na pokrycie kosztów nauczycieli związanych z pracą zdalną, a także że dofinansowanie powinno objąć także akcesoria komputerowe zakupione we wcześniejszym terminie – od wiosny tego roku.

500+ dla nauczyciela – jak złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Wniosek będzie zawierał:

imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela; informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu; w przypadku nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty – oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty; podpis nauczyciela.

Wzór wniosku zostanie podany na stronie obsługującej MEN.

Do wniosku dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, wystawiony imiennie na nauczyciela.

500+ dla nauczycieli – od kiedy?

Wniosek należy złożyć do 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie ma zostać wypłacone w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Opracowano na podstawie:

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.