500+ dla nauczycieli - co musisz wiedzieć

Czy w przypadku wykazania przez dyrektora szkoły lub placówki w systemie informacji oświatowej nieprawidłowych danych o nauczycielach, w wyniku czego jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 w kwocie wyższej od należnej, nienależne środki z dodatkowej kwoty subwencji oświatowej podlegają zwrotowi?

MEN przeanalizuje dane wykazane w SIO i na tej podstawie podejmie odpowiednie czynności. W sytuacji wykrycia błędów w SIO skutkujących naliczeniem części oświatowej subwencji w kwocie wyższej od należnej prosimy tylko o skorygowanie nieprawidłowych danych w SIO.





Nie należy zwracać środków samodzielnie na rachunek Ministerstwa Finansów.

Wszystkie informacje będą przekazywane w terminie późniejszym przez MEN.

Czy dofinansowanie przysługuje wszystkim nauczycielom wymienionych powyżej jednostek systemu oświaty, czy tylko nauczycielom przedmiotowcom?

Dofinansowanie nie jest uzależnione od zajmowanego przez nauczyciela stanowiska. Są więc do niego uprawnieni nie tylko tzw. nauczyciele przedmiotowcy, ale również zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty nauczyciele wspierający proces kształcenia, w tym m.in. nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic szkolnych, tzw. nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.

Czy dofinansowanie obejmie nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę?

Dofinansowanie nie obejmuje nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę lub mianowanie.

Tak więc nie mogą się o nie ubiegać nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia na podstawie m.in. umów cywilnoprawnych.

Kto wypłaca dofinansowanie nauczycielom – szkoła lub placówka czy organ prowadzący szkołę?

Dofinansowanie wypłaca nauczycielowi szkoła lub placówka, w której nauczyciel złożył wniosek o dofinansowanie. Szkoła lub placówka wypłaca również dofinansowanie dyrektorowi tej szkoły lub placówki będącemu nauczycielem.

Do kogo dyrektor szkoły składa wniosek o dofinansowanie?

Dyrektor szkoły wniosek o dofinansowanie składa do organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty. W przypadku jednostki prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego – do organu rejestrującego jednostkę systemu oświaty. W przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego – do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W jakich przypadkach nauczyciel nie może ubiegać się o dofinansowanie? Czy przebywanie przez nauczyciela na zwolnieniu lekarskim pozbawia go tego uprawnienia?

Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielom w stanie nieczynnym, przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym, na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty; nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków, nauczycielom przebywającym w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni, nauczycielom, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Nauczyciel, który po 7 grudnia 2020 r. powróci do pracy w związku z zakończeniem jednej z ww. nieobecności, nie będzie uprawniony do dofinansowania.

Natomiast nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim czy też nieświadczący w tym okresie pracy z innej przyczyny, może złożyć wniosek o dofinansowanie.

Na jaki sprzęt lub oprogramowanie przysługuje dofinansowanie? Czy może to być sprzęt inny niż wymieniony w rozporządzeniu?

Dofinansowanie można otrzymać TYLKO na sprzęt, oprogramowanie lub usługi, które są wymienione w rozporządzeniu i kupione w okresie od 1 września do 7 grudnia 2020 r.

Z dofinansowania mogą być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

komputera stacjonarnego; monitora; komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym; podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora; kamery internetowej lub wizualizera; statywu; mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki); drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego; myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej; baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego; adaptera, koncentratora sieciowego; cyfrowego mikroskopu; liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego; oprogramowania komputerowego; smartfona.

Może to być jedna lub kilka pozycji z tej listy. Z dofinansowania może być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Czy organ prowadzący albo dyrektor jednostki może odrzucić wniosek nauczyciela uzasadniając np. że nauczyciel może taki sprzęt wypożyczyć ze szkoły?

Jeżeli nauczyciel spełnia określone w rozporządzeniu warunki do otrzymania dofinansowania, to dyrektor szkoły ani organ prowadzący szkołę nie mogą nie przyznać nauczycielowi dofinansowania uzasadniając, że nauczyciel prowadzi zajęcia z wykorzystaniem sprzętu należącego do szkoły.

Czy można zrobić zakup na raty?

Dofinansowanie może być wykorzystane do opłacenia części zaciągniętego kredytu ratalnego na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi pod warunkiem, że umowa zakupu została zawarta w terminach określonych rozporządzeniem (czyli od 1 września do 7 grudnia 2020 r.), a osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest w stanie dołączyć do wniosku odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup.

Czy można zakupić sprzęt używany np. w komisie?

Tak. Natomiast z dofinansowania są wyłączone takie formy nabycia sprzętu, jak np.: leasing, wypożyczenie.

Czy można zakupić telewizor, który będzie służył jako monitor?

Nie. Zakup telewizora nie jest możliwy.

Czy dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przysługuje nauczycielom realizującym aktualnie nauczanie w trybie hybrydowym (szkoła specjalna)?

Tak, przysługuje, o ile nauczyciele ci spełnią określone rozporządzeniem warunki do otrzymania dofinansowania.

Czy faktura może być w formie elektronicznej?

Dowodem zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi może być imienna faktura wystawiona w formie elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć jej wydruk.

Czy będą udostępnione raporty z listami nauczycieli uprawnionych do otrzymania świadczenia?

Tak, dyrektorzy szkół, jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwi ministrowie będący organem prowadzącym lub rejestrującym szkoły i placówki oświatowe będą mieli udostępnione raporty z systemu informacji oświatowej (SIO) z imienną listą nauczycieli spełniających warunki do otrzymania świadczenia i wykazanych w SIO. Listy będą udostępnione w strefie pracownika SIO w dniu, w którym dojdzie do przekazania środków finansowych przez Ministerstwo Finansów.

Należy pamiętać, że listy mają jedynie charakter pomocniczy. W przypadku niewłaściwego wykazania lub braku wykazania danych nauczyciela w SIO przez dyrektora szkoły lub placówki, nauczyciel nie traci uprawnienia do świadczenia.

Czy z dofinansowania może skorzystać dyrektor jednostki oświatowej, który nie jest nauczycielem?

Dyrektor jednostki systemu oświaty niebędący nauczycielem nie jest uprawniony do dofinansowania.

Czy dofinansowanie przysługuje dyrektorowi jednostki (szkoły, placówki), który jest nauczycielem, ale w bieżącym roku szkolnym został zwolniony z realizacji obowiązku realizacji zajęć?

Jest uprawniony do dofinansowania. Przepisy nie pozbawiają go tego uprawnienia.

Czy dofinansowanie będzie przyznane dla małżeństw nauczycieli załączających kopie faktury na nazwisko jednego z małżonków po 20.11.2020?

Nie. Faktura powinna zawierać dane każdego ze współmałżonków.

Czy dofinansowanie otrzymają nauczyciele akademiccy?

Nauczyciele akademiccy nie są uprawnieni do dofinansowania.

