W 2024 r. nauczyciele dyplomowani z podwyżką 2645 zł brutto i 1800 netto w stosunku do 2023 r.? Czy raczej podwyżka rozłożona na dwa lata?

Nauczyciel dyplomowany ma zarabiać brutto tyle samo, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale danego roku. W 2023 r. jest to 7195 zł. A jego wynagrodzenie średnie (pensja + nadgodziny, odprawy, nagrody) ma wynosić 155% od 7195 zł, czyli 11 152 zł brutto.

Projekt obywatelski nowelizacji Karty Nauczyciela jest prowadzony przez ZNP. Podpisało go 250 000 osób. I wiąże "na sztywno" wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem, co zapewnia automatyczną waloryzację i coroczne podwyżki.

Jeżeli ta ustawa "przejdzie" przez Sejm (a jest to możliwe - symetryczny projekt podwyżek dla pielęgniarek jest prawie pewny uchwalenia), to prawdopodobnie stanie się to w połowie 2024 r., a nowe przepisy zostaną zastosowane w 2025 r. W tym scenariuszu nauczyciele:

otrzymają podwyżkę o 30% od 1 stycznia 2024 r., a od 1 stycznia 2025 r. ich pensja zostanie powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem (czyli kolejna podwyżka).

Jaki jest punkt startu do podwyżek w 2024 r. i kolejnych latach?

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę)

2) nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę)

3) nauczyciela dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego - 100% wynagrodzenia przeciętnego

Ile to byłoby w 2024 r., gdyby nowelizacja weszła w życie teraz, a nie za pół roku? Skoro przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r. wyniosło 7195 zł brutto, to taka sama jest według analizowanej ustawy pensja brutto nauczyciela dyplomowanego. A ile to jest netto? Dla nauczyciela bez PPK pensja netto wynosi 5235 zł. Tyle w 2024 r. otrzymałby wypłaty pensji zasadniczej na konto nauczyciel dyplomowany. Do tego mógłby dołożyć dodatki i nadgodziny.

Nauczyciel stażysta powinien otrzymać co najmniej 73% ww. pensji. Nie ma już nauczycieli stażystów - projekt obywatelski powstał przed zmianami w tym zakresie. I w toku prac w parlamencie zostanie to skorygowane. Zakładając, że dawny "stażysta", to nauczyciel początkujący, mamy 73% z 7195 zł = 5252 zł (brutto) i 3910 zł (netto) (w 2023 r. jest to odpowiednio 3690 zł brutto i tylko 2846 zł netto/na rękę), czyli wychodzi około 1000 zł podwyżki netto.

W 2023 r. nauczyciel dyplomowany miał podstawowej pensji 4550 zł brutto i 3432 zł netto/na rękę. Ile oferowali mu politycy na 2024 r.? Program KO przewiduje dwa warianty:

podwyżka o 30%, co daje 5915 zł brutto i 4362,69 zł netto podwyżka o 1500 zł brutto, co daje 6050 zł brutto i 4453,7 zł netto.

Jeżeli ta ustawa zostałaby przyjęta, to nauczyciel dyplomowany otrzymałby brutto nie +1500 zł, a nokautujące +2645 zł brutto (7195 zł brutto - 4550 zł brutto). Z obliczeń wychodzi podwyżka pensji netto o około +1803 zł netto (5235 zł netto - 3432 zł netto).

Wynagrodzenie średnie nauczyciela dyplomowanego - 155% od 7195 zł

Ile to byłoby w 2024 r., gdyby nowelizacja weszła w życie teraz, a nie za pół roku? Według projektu nowelizacji Karty Nauczyciela z druku nr 28, nauczyciel dyplomowany ma mieć w 2024 r. wyznaczoną pensję jako 155% przeciętnego wynagrodzenia (w trzecim kwartale 2023 r.).

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7195 zł.

155% od 7195 zł to jest 11 152 zł brutto, a netto około 7932 zł netto.

Ważne zastrzeżenie - pensja średnia nie pokrywa się z wypłatami na konto większości nauczycieli.

Wskaźniki aktualne w Karcie Nauczyciela są takie:

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

nauczyciela początkującego - 120%, nauczyciela mianowanego - 144%, nauczyciela dyplomowanego - 184%

- od kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.