Dodatek walutowy - nie wie o nim większość nauczycieli

Problem z płodnością dotyka coraz więcej par. Może on być zdiagnozowany po stronie mężczyzny, kobiety lub obojga. W przypadku mężczyzn kluczowe znaczenie ma badanie nasienia, czyli seminogram. Jest ono dostępne bezpłatnie na NFZ. Kto się kwalifikuje do skorzystania? Jak się do niego przygotować?