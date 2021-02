Szkolnictwo branżowe - 4 nowe zawody

Nowe zawody od 1 września 2021 r.

Technik dekarstwa, Technik stylista, Technik robotyk i Podolog to 4 nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji i Nauki podpisał odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.

Technik dekarstwa

Z propozycją wprowadzenia nowego zawodu Technik dekarstwa do ministra właściwego do spraw gospodarki wystąpiło „Polskie Stowarzyszenie Dekarzy” wskazując na niedobór pracowników w branży dekarskiej, w tym wykwalifikowanej kadry średniego szczebla technicznego na poziomie kierowniczym. Zwracano również uwagę na zamknięcie ścieżki edukacyjnej po zakończeniu kształcenia w zawodzie Dekarz. Kształcenie w zawodzie Technik dekarstwa, przypisanym do branży budowlanej, będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia - na „podbudowie” zawodu Dekarz.





Technik stylista

Wprowadzenie zawodu Technik stylista jest odpowiedzią na znaczący deficyt wykwalifikowanej kadry o interdyscyplinarnych umiejętnościach w branży przemysłu mody. Wpisanie nowego zawodu poparte zostało pozytywną opinią organizacji pracodawców „Pracodawcy Pomorza” oraz „Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów”. W zawodzie tym będzie można kształcić się w technikum oraz branżowej szkole II stopnia - na „podbudowie” zawodu Krawiec.

Technik robotyk

Wprowadzenie zawodu Technik robotyk, przypisanego do branży elektroniczno-mechatronicznej, w którym kształcenie będzie odbywało się w technikum, jest wynikiem oczekiwań szerokiej grupy pracodawców w związku z informatyzacją, automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych. Takie zapotrzebowanie potwierdziła również opinia organizacji pracodawców „Konfederacja Lewiatan”.

W kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach Technik dekarstwa, Technik stylista oraz Technik robotyk możliwe będzie prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Podolog

Natomiast wprowadzenie do systemu oświaty zawodu Podolog (pozytywnie zaopiniowane przez organizację pracodawców „Konfederacja Lewiatan”) wynika z braku wykwalifikowanej kadry na potrzeby usług podologicznych. Zapotrzebowanie na usługi podologa jest bardzo duże, co wynika m.in. z rozwoju chorób cywilizacyjnych np.: cukrzycy, otyłości oraz zmian demograficznych – starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużaniu się ludzkiego życia.

Zawód Podolog w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego został przyporządkowany do branży fryzjersko-kosmetycznej. Nauka w tym zawodzie będzie możliwa wyłącznie w dwuletniej szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej, bez możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych.

Zmiany w szkolnictwie branżowym od 1 września 2021 r.

Na wniosek Ministra Zdrowia, wprowadzone zostały zmiany w zawodzie Opiekun medyczny, a także, w związku z wnioskiem Ministra Aktywów Państwowych, uwzględniając stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska, wprowadzono zmiany w zakresie ministra właściwego dla części zawodów przyporządkowanych do branży górniczo-wiertniczej. Jako minister właściwy dla poszczególnych zawodów został wskazany minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin. Wyjątkiem jest tu zawód Technik geolog, dla którego ministrem właściwym pozostaje minister właściwy do spraw środowiska, oraz zawód Wiertacz i Technik wiertnik, dla których minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin jest jednym z dwóch ministrów właściwych dla tych zawodów obok ministra właściwego do spraw środowiska.

Wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian w zawodzie Opiekun medyczny wynika z potrzeby wykształcenia odpowiednio przygotowanego personelu w systemie ochrony zdrowia, wspierającego w zadaniach zawodowych pielęgniarki i lekarzy. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię organizacji pracodawców „Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej”.

Warto podkreślić, że następuje zmiana wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji z:„MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”, wydłużenie okresu kształcenia z jednego roku do półtora roku oraz zmiana formy kształcenia w zawodzie. Będzie ono możliwe jedynie w szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie dziennej lub stacjonarnej (bez możliwości prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych).

Ostatni nabór do szkół policealnych kształcących w zawodzie Opiekun medyczny, w którym wyodrębniono kwalifikację „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” jest jeszcze możliwy w roku szkolnym 2020/2021. Słuchacze szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestnicy kursów umiejętności zawodowych, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęli naukę w zawodzie Opiekun medyczny (w którym wyodrębniono kwalifikację „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”), będą kształcić się na dotychczasowych zasadach do zakończenia cyklu kształcenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 211)

Źródło: MEiN