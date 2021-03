Powtórka przed maturą - Repetytorium Maturzysty

Matura 2021 powtórka

„Repetytorium Maturzysty” cykl powtórzeniowy przygotowany z myślą o uczniach przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. Każdy z odcinków trwa 70 minut, a poszczególne lekcje ok. 20 minut. W programie występują doświadczeni nauczyciele z renomowanych liceów oraz uznani specjaliści, którzy omawiają zagadnienia z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Lekcje z języka angielskiego to z kolei spotkanie z native speakerem.

Dodatkowo w „Repetytorium Maturzysty” pojawiają się psychologowie oraz trenerzy rozwoju osobistego. Podpowiadają oni maturzystom, jak najlepiej radzić sobie ze stresem przed egzaminem. Prowadzą także specjalne treningi wspomagające zapamiętywanie dużych ilości materiału.

reklama reklama



Cykl edukacyjny „Repetytorium Maturzysty” powstał we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Programy zostały zrealizowane w Centrum Nauki Kopernik. Wzbogacono je materiałami archiwalnymi z zasobów TVP, baz Narodowego Centrum Kultury i Instytutu Pamięci Narodowej.

Wszystkie odcinki cyklu można zobaczyć w serwisie VOD TVP.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki