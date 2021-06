300+ na wyprawkę - Program Dobry Start w pytaniach i odpowiedziach

300+ na wyprawkę. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało pytania i odpowiedzi dotyczące programu Dobry Start w 2021 r. Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start? Gdzie i jak złożyć wniosek? Czy świadczenie przysługuje studentom?

Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie wsparcie otrzymam?

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

rodzic,

Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

Gdzie i jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie dobry start, osoby ubiegające się będą składać na nowych zasadach.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas gminy lub powiatowe centra pomocy rodzinie.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Będzie można to zrobić, tak jak w latach ubiegłych, przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Pamiętaj: wniosku nie będzie można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Kiedy złożyć wniosek ?

W celu uzyskania świadczenia dobry start, osoby ubiegające się będą musiały składać wnioski co roku – tak jak dotychczas.

Zgodnie ze stałym harmonogramem, wnioski drogą online będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Dotyczy to zarówno ubiegających się o świadczenie dobry start rodziców, uprawnionych opiekunów, osób uczących się, jak również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia na dzieci w pieczy zastępczej.

Kiedy otrzymam wsparcie?

Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata przyznanego świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

W jaki sposób będzie wypłacone świadczenie?

Począwszy od tegorocznej edycji programu "Dobry start", w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Czyje konto do wypłaty należy wskazać?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku „Dobry Start” można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

Moje dziecko pójdzie w tym roku do „zerówki” prowadzonej w szkole. Czy dostanę świadczenie dobry start ?

Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Czy świadczenie dobry start przysługuje uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych?

Tak. Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Czy świadczenie dobry start przysługuje studentom?

Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a nie w szkole wyższej. Program nie obejmuje studentów.

Czy od świadczenia „Dobry Start” jest odprowadzany podatek?

Nie. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że rodzina otrzyma przyznane świadczenie w pełnej wysokości.

Czy świadczenie dobry start może zostać zajęte przez komornika?

Świadczenie z programu „Dobry Start” nie podlega egzekucji. Komornik nie może więc zająć tych środków.

Pobieram zasiłek z pomocy społecznej. Po otrzymaniu wsparcia z programu "Dobry start" na troje dzieci, dochód na osobę w naszej rodzinie wzrośnie. Czy stracimy zasiłek z pomocy społecznej?

Świadczenia z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Otrzymanie wsparcia z programu "Dobry Start" nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

Czy wniosek o świadczenie dobry start składa jeden rodzic czy oboje?

Ze względu na jednorazowy charakter świadczenia, wniosek składa co do zasady jedno z rodziców dziecka.

Natomiast w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Czy świadczenie w ramach programu „Dobry Start” może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu "Dobry start" otrzyma 300 zł na dziecko. Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców - kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.