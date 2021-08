Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w szkołach

Organizacja szczepień przeciw COVID-19 w szkołach. Przedstawiamy najważniejsze informacje dla dyrektorów, rodziców i dzieci na temat szczepień uczniów w wieku 12-18 lat.

Organizacja szczepień w szkołach – zadania dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły:

Upowszechnia wśród uczniów i ich rodziców informacje dotyczące akcji szczepień.

Nawiązuje kontakt z powszechnym lub populacyjnym punktem szczepień lub odpowiada na zgłoszenie danego punktu szczepień.

Ustala zasady współpracy, w tym niezbędne działania dotyczące przygotowania akcji szczepień uczniów, zakres odpowiedzialności za czynności organizacyjne szkoły i punktu szczepień, sposób przygotowania miejsca do szczepień oraz termin szczepień.

Organizuje zajęcia z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Wskazuje osobę do szybkiego kontaktu pomiędzy szkołą a punktem szczepień.

Zbiera od rodziców deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu (oraz ewentualnie dodatkowych osób: członka rodziny ucznia lub pracownika szkoły) i ustala łączną liczbę chętnych do szczepień w kategoriach (uczeń i ewentualnie rodzina ucznia, pracownik szkoły).

Powiadamia punkt szczepień o liczbie złożonych deklaracji i liczbie osób chętnych do zaszczepienia w wyznaczonym terminie.

W zależności od liczby zainteresowanych szczepieniami oraz ustaleń z punktem szczepień przygotowuje miejsce w szkole na szczepienia lub organizuje wyjście do punktu szczepień.

Ponadto dyrektor szkoły:

1. we współpracy z punktem szczepień, uwzględniając warunki lokalowo-organizacyjne szkoły, przygotowuje miejsce:

dla uczniów/osób oczekujących na szczepienie,

do weryfikacji formalnej kwestionariusza,

do kwalifikacji do szczepienia przez lekarza,

do szczepienia,

obserwacji po podaniu szczepionki.

2. W przypadku organizacji szczepień na terenie szkoły wyznacza toaletę wyłącznie do korzystania dla zespołu szczepiącego oraz dla innych osób (rodziny ucznia) chętnych do zaszczepienia.

3. Przekazuje rodzicom do wypełnienia Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 (informacje w kwestionariuszu dotyczą m.in. samopoczucia ucznia w konkretnym dniu i nie mogą być zbierane z dużym wyprzedzeniem).

4. W celu usprawnienia procesu szczepień weryfikuje w dniu szczepienia, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają kwestionariusze. Zapewnia opiekę uczniom podczas szczepienia (opiekę będą sprawowali wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele).

5. W przypadku problemów organizacyjnych dotyczących akcji szczepień (np. odmowy udziału punktu szczepień) kontaktuje się z:

Pełnomocnikiem wojewody do spraw szczepień, który jest regionalnym punktem koordynacyjno-kontaktowym w zakresie Narodowego Programu Szczepień www.gov.pl/web/szczepimysie/pelnomocnicy-wojewodow-do-spraw-szczepien

Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

Punkt szczepień

Zapewnia obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka.

Zapewnia i przygotowuje kadrę zespołu szczepiącego.

Zapewnia zarządzanie procesem przyjmowania przez uczniów/pacjentów szczepienia.

Zapewnia bezpieczeństwo i sprawność procesu wykonywanych szczepień i podawanych preparatów.

Wspiera merytorycznie i organizacyjnie dyrektora szkoły lub osobę przez niego wyznaczoną do kontaktu z punktem szczepień.

W przypadku organizacji punktu na terenie szkoły:

Dostarcza na teren szkoły wszystkie niezbędne materiały do szczepienia, m.in. wykazane w ramach standardu wyposażenia punktu powszechnego.

Zapewnia utylizację odpadów medycznych.

Zapewnia certyfikaty po podaniu szczepionki.

Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka.

Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia) złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem (Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19).

Także podczas szczepienia dziecka do lat 15 obecność przedstawiciela ustawowego/rodzica w punkcie szczepień nie jest wymagana.

Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny).

W szkole opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel.

Podczas szczepień należy zachować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią COVID-19: osłonić usta i nos maseczką, zachować odstępy między osobami min. 1,5 m.

Dodatkowe informacje na temat szczepień na COVID-19

Podczas szczepień uczniów zarówno na terenie szkoły, jak i w punkcie szczepień mogą również zaszczepić się nauczyciele oraz najbliższa rodzina ucznia (po ustaleniu z dyrektorem szkoły lub punktem szczepień). Osoby chętne do zaszczepienia podczas akcji szczepień organizowanej przez szkołę muszą posiadać ważne skierowanie oraz wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem dla dorosłych.