Szczepienia uczniów od 12. roku życia - materiały informacyjne

Szczepienia uczniów od 12. roku życia. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia.

Cyfrowa medycyna. W ciągu zaledwie półtora roku, z powodu globalnego kryzysu Covid-19, doszło do niebywałego postępu transformacji cyfrowej. Proces digitalizacji w największym stopniu objął opiekę medyczną. Na przestrzeni zaledwie kilkunastu miesięcy, wprowadzono dużą część rozwiązań systemowych, o jakich eksperci dyskutowali do tej pory od przynajmniej dekady. Mowa tu o wdrożeniu e-recepty, e-skierowania, czy od 1 lipca br., obowiązkowej integracji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) z systemem centralnym.

Sztuczna inteligencja w miastach - wsparcie dla urzędników i strażników miejskich

Sztuczna inteligencja w miastach. Inteligentne miasta (smart cities) wykorzystują duże zbiory danych do podejmowania decyzji, a gigantyczny rozwój internetu rzeczy w motoryzacji umożliwia zbieranie i przekazywanie takich danych. To właśnie transport jest głównym czynnikiem wpływającym na obszary miejskie – inteligentne systemy transportowe, często wykorzystujące centrum zarządzania ruchem do monitorowania i koordynowania dużej sieci czujników, wspomagają algorytmami pracę urzędników, także w Polsce. W Warszawie e-kontrola monitoruje strefy płatnego parkowania, w Gdyni sztuczna inteligencja ewidencjonuje infrastrukturę drogową.