Librus - co to jest, jak działa i jak założyć konto na portalu Librus?

Librus Synergia - jak założyć konto na portalu? Rodzina może mieć wgląd w oceny i frekwencję ucznia. Jak działa Librus? Jak usprawiedliwić nieobecność?

Co to jest Librus i na czym polega?

Librus? Co to jest i jak działa? Zastanawiają się rodzice i uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, którzy stykają się z tą nazwą po raz pierwszy. Librus Synergia to powszechnie używany w Polsce system, który ułatwia komunikację między szkołą a uczniem i rodzicami. W dobie postępu technologicznego i cyfryzacji tradycyjny dziennik z ocenami i obecnością uczniów w szkole został zastąpiony przez e-dziennik. Konto Librus funkcjonuje od 1 września 2018 r.

Z Librusa można korzystać za pomocą komputera, ale i na urządzeniach mobilnych poprzez zainstalowanie aplikacji. Warto wspomnieć w tym miejscu, że aplikacja mobilna jest na początku darmowa, a po pewnym czasie, aby korzystać ze wszystkich dodatków, np. otrzymywanych wiadomości, należy dokonać wpłaty. Na adres e-mail przychodzi powiadomienie: bezpłatny okres korzystania z mobilnych dodatków do aplikacji Librus dobiega końca. Podany jest dzień, z którym automatycznie wróci powróci wersja podstawowa. W wiadomości e-mail podany jest link aktywujący pełną wersję aplikacji po wniesieniu opłaty.

Librus - jak założyć konto na portalu?

Na wstępie należy zaznaczyć, że po uzyskaniu loginu i hasła w szkole, najpierw trzeba założyć Konto Librus (otrzymany login i hasło będą potrzebne później).

Aby założyć konto Librus, należy wejść na stronę https://portal.librus.pl/. Następnie wybrać opcję „Zaloguj jako” w prawym górnym rogu strony. Dalej wybiera się opcję „Rodzic lub uczeń” albo „Pracownik szkoły”. Po kliknięciu „Rodzic lub uczeń” w prawej kolumnie wybiera się opcję „Rozpocznij”. Wyświetli się pytanie: „Czy korzystasz z aplikacji Librus pierwszy raz?”. Należy kliknąć w opcję „Pierwszy raz”. Następnie pojawi się komunikat: „WAŻNE! Jeżeli masz tylko login/hasło ze szkoły, a chcesz korzystać z Aplikacji LIBRUS, musisz założyć dodatkowo Konto LIBRUS. Dowiedz się więcej.” Po kliknięciu „Rozumiem, zakładam konto Librus” użytkownik przenosi się do zakładki „Utwórz konto Librus”. Podaje się w tym miejscu login (adres e-mail), hasło i przedział wiekowy. Na ten adres zostanie wysłany link aktywacyjny, który będzie działał 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty rejestracji konto LIBRUS nie zostanie aktywowane, dane podane w formularzu rejestracyjnym zostaną usunięte. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji zostanie przesłany również regulamin korzystania z Konta LIBRUS i usług dodatkowych (zaakceptowany podczas procesu aktywacji konta). Po rejestracji konta Librus można korzystać z Librus Synergia czyli tzw. e-dziennika. Logując się do systemu Synergia Librus, należy podać otrzymane w szkole dane czyli Login i hasło. Login to szereg cyfr, które dla dziecka i rodzica są te same, z tym że na końcu loginu dziecka jest literka „u”. Dziecko posiada własne konto, a rodzice własne. Hasło podane przez nauczyciela można w każdej chwili zmienić.

Ze względów bezpieczeństwa przy logowaniu się do Konta LIBRUS z komputera publicznego (szkoła, biblioteka, praca) zawsze po zakończeniu pracy należy się wylogować. Konto LIBRUS nie wyloguje użytkownika w sposób automatyczny. Nie należy w takich miejscach zapamiętywać haseł lub loginów w przeglądarkach.

Librus Synergia - rodzina

Librus na koncie rodzica zawiera zastępujące zakładki:

Oceny

Frekwencja

Wiadomości

Ogłoszenia

Terminarz

Zadania domowe

W ogłoszeniach (internetowa tablica ogłoszeń) informuje się o ważnych wydarzeniach dla całej szkoły. Dla przykłady dyrektor informuje o dniach wolnych od szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

W zakładce zadania domowe znajdują się zadania, które nauczyciele polecają uczniom odrobić w domu. Nie każdy nauczyciel zamieszcza je jednak w tym miejscu. Niektórzy robią to w sposób tradycyjny, np. zaznaczają uczniom polecenia w zeszytach i książkach, inni dyktują zadania do domu. W czasie zdalnego nauczania zadania były przesyłane również w aplikacji Teams. Często nauczyciele pytają rodziców i uczniów, jaki sposób przesyłania prac domowych jest dla nich najbardziej wygodny.

Terminarz w Librusie to nic innego jak plan lekcji. Dzięki niemu rodzice są na bieżąco z planem dnia dziecka.

Librus - dziennik

Librus w skrócie jest to szkolny dziennik elektroniczny. Korzystają z niego nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Dane osobowe zawarte w dzienniku elektronicznym stanowią dane poufne.

Zawarte są w nim przede wszystkim oceny uczniów. Oceny podzielone są na przedmioty, semestry (okres I, okres II), oceny bieżące, propozycję oceny średniej po każdym semestrze i ocenę ostateczną oraz propozycję oceny końcowej rocznej i ostateczną ocenę roczną.

Librus - frekwencja

Kolejną ważną informacją, którą zawiera e-dziennik jest frekwencja uczniów. Zakładka frekwencja zawiera nieobecności uczniów z podziałem na:

Nieobecność

Nieobecność usprawiedliwiona

Spóźnienie

Zwolnienie

Rodzic, który sprawdzi tę zakładkę może w każdej chwili usprawiedliwić nieobecność dziecka na lekcji czy w danym dniu w szkole.

Jak usprawiedliwić nieobecność?

Do usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole służy moduł wiadomości. Należy po prostu napisać wiadomość, dlaczego dziecka nie było na zajęciach czy cały dzień (kilka dni) w szkole i przesłać ją do wychowawcy klasy.

Librus - wiadomości

Dziennik elektroniczny to także narzędzie przekazywania przez szkołę wiadomości rodzicom i uczniom. Na życzenie rodziców można udostępnić informacje w formie wydruku.

Informacja zamieszczona przez nauczyciela w module wiadomości po odczytaniu przez rodzica zostaje automatycznie oznaczona jako przeczytana. Jest to równoznaczne ze skutecznym dostarczeniem jej rodzicowi.

W zakładce wiadomości podzielone są na odebrane, wysłane, kosz i archiwum.

Aby rodzic wysłał wiadomość, musi wejść w zakładkę „wiadomości”, kliknąć „Napisz”, wpisać temat, treść i wybrać z listy, do kogo ma trafić, np.:

Wychowawca

Konkretny nauczyciel

Rada klasowa rodziców

Pedagog/psycholog szkolny

Administrator szkoły

Sekretariat

Za pomocą tego modułu można komunikować się ze szkołą we wszelkich sprawach dotyczących ucznia.