Matura 2022 – terminy. Kiedy matury w 2022 roku? Sprawdź harmonogram egzaminów.

Matura 2022 – data

Matura w 2022 roku tradycyjnie odbędzie się w maju i rozpocznie zaraz po majówce. 4 maja o godzinie 9.00 (środa) maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejne egzaminy z przedmiotów obowiązkowych: matematyki i języka obcego nowożytnego odbędą się 5 i 6 maja o tej samej porze. Matury w terminie głównym potrwają do 23 maja 2022 roku.

Matura 2022 – terminy

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała już szczegółowy harmonogram matur w 2022 roku. Przedstawiamy go dzień po dniu:

4 maja (środa)

godzina 9:00 - język polski – poziom podstawowy

godzina 14:00 – język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

5 maja (czwartek):

godzina 9.00 - matematyka - poziom podstawowy,

godzina 14.00 - historia muzyki - poziom rozszerzony

6 maja (piątek):

godzina 9.00 - język angielski - poziom podstawowy,

godzina 14.00 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – poziom podstawowy

9 maja (poniedziałek):

godzina 9.00 - język angielski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny,

godzina 14.00 - filozofia - poziom rozszerzony

10 maja (wtorek):

godzina 9.00 - język polski - poziom rozszerzony,

godzina 14.00 - język francuski – poziom rozszerzony, język francuski – poziom dwujęzyczny

11 maja (środa):

godzina 9.00 - matematyka - poziom rozszerzony,

godzina 14.00 - język hiszpański - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

12 maja (czwartek):

godzina 9.00 - biologia - poziom rozszerzony,

godzina 14.00 - język rosyjski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

13 maja (piątek):

godzina 9.00 – wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony,

godzina 14.00 - język niemiecki - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

16 maja (poniedziałek):

godzina 9.00 - chemia - poziom rozszerzony,

godzina 14.00 - język włoski - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

17 maja (wtorek):

godzina 9.00 - historia - poziom rozszerzony,

godzina 14.00 – języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy

18 maja (środa)

godzina 9.00 - geografia - poziom rozszerzony,

godzina 14.00 – języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony

19 maja (czwartek)

godzina 9.00 – fizyka – poziom rozszerzony,

godzina 14.00 – historia sztuki - poziom rozszerzony

20 maja (piątek)

godzina 9.00 – informatyka – poziom rozszerzony,

godzina 14.00 – język kaszubski, język łemkowski – poziom rozszerzony.

23 maja (poniedziałek)

Egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Matura 2022 bez ustnych

Na maturze w 2022 r., podobnie jak w roku ubiegłym, co do zasady, maturzyści nie zdają egzaminu w formie ustnej. Ma to miejsce jedynie gdy maturzysta:

w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu lub zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W takich przypadkach egzamin ustny odbędzie się w dniach 18-20 maja 2022 r.

Matura 2022 – do kiedy deklaracja?

Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego tegoroczni uczniowie klas maturalnych musieli złożyć do 30 września 2021 r. Termin na złożenie ostatecznej deklaracji upływa 7 lutego 2022 roku.

Do 7 lutego deklarację są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły także absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021.

Do 31 grudnia 2021 r. deklarację muszą zaś złożyć absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli.

Matura 2022 w terminie dodatkowym – czerwiec 2022

Do matury w terminie dodatkowym mogą przystąpić zdający, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Matura w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 1-15 czerwca 2022 r.

Matura poprawkowa 2022 - kiedy?

Zdający, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, który odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.00.

Matura 2022 – kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 9 września 2022 r. Tego samego dnia szkołom, zostaną przekazane świadectwa i aneksy.