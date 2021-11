Kiedy egzamin ósmoklasisty 2022?

Egzamin ósmoklasisty 2022 – kiedy uczniowie przystąpią do testów? W roku szkolnym 2021/2022 egzaminy ósmoklasisty odbędą się w nowym terminie.

Ustawa o sygnalistach - kary. W projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa zawarto pięć nowych pozakodeksowych przestępstw. Za co grożą kary?

Krajowa Sieć Onkologiczna to nowy model organizacji i zarządzania opieką onkologiczną.

Wspólna Polityka Rolna 2023-2027 - uwagi można zgłaszać do 25 listopada 2021 r.

Stosowanie nawozów naturalnych możliwe do 30 listopada 2021 r. Kiedy stosować nawozy?

Capture The Flag „153+1” to konkurs informatyczny odbywający się pod patronatem MEiN.

Historia i Teraźniejszość (HiT) - Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek chce, aby do szkół wszedł nowy przedmiot. Od kiedy ma być nauczany?

4 fala koronawirusa - czy będą wprowadzane obostrzenia jak sprzed roku? Minister Zdrowia Adam Niedzielski uważa, że są one mało skuteczne. Rozważane są inne rozwiązania.

Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły niepublicznej w obowiązku gminy

Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu uczniowi transport i opiekę w czasie przewozu do placówki oświatowej. Świadczona przez gminę usługa jest nieodpłatna i nie ma tu znaczenia publiczny charakter placówki. Zatem bezpłatny dowóz musi być zapewniony także do szkoły niepublicznej. Wybór placówki należy wyłącznie do opiekunów dziecka. Ani niepubliczny charakter placówki, ani, w przypadku ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, również odległość od miejsca zamieszkania, nie mają znaczenia - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.