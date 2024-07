Słabe wyniki testu ósmoklasistów w 2024 r. Kto ma szansę na liceum?

Z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej. Co jeszcze warto wiedzieć o tegorocznym egzaminie ósmoklasisty? Jakie wyniki osiągnęli uczniowie i w jaki sposób wpływa to na ich rekrutację do liceum szkoły ponadpodstawowej?

CKE opublikowała wyniki

Jak podała w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna, uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 61 procent punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 52 procent.

Z kolei średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (który był najczęściej wybieranym językiem obcym) to 66 procent punktów, z niemieckiego – 53 procent, z rosyjskiego – 79 procent, z francuskiego – 88 procent, a z hiszpańskiego – 72 procent i z włoskiego – 47 procent.

CKE we wstępnej informacji podała, że są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

W terminie głównym egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony 14-16 maja. Przystąpiło do niego ok. 220,9 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 11,3 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 49 procent, z matematyki – 38 procent, z języka angielskiego – 49 procent, z języka rosyjskiego – 91 procent.

Jak poradzili sobie uczniowie?

Z informacji CKE wynika, iż z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność wyszukiwania informacji w tekście. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętność znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za

rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych. Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność zastąpienia sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii przestrzennej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi - przekształcenia wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych wież. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

W czwartek do wyników egzaminów odniósł się Dziennik Gazeta Prawna. Co trzeci ósmoklasista nie dostał na egzaminie z matematyki nawet 30 proc. punktów. Wyniki potwierdzają, że nauka tego przedmiotu staje się dobrem luksusowym – pisze w czwartkowym wydaniu "DGP".

Jak wynik egzaminu wpływa na rekrutację do liceum?

Warto pamiętać, iż egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do niego z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Źródło: PAP, CKE