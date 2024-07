Już są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Gdzie je sprawdzić?

W maju uczniowie VIII klas szkół podstawowych przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Sprawdź najważniejsze informacje na temat wyników.

rozwiń >

Średnie wyniki z języka polskiego i matematyki

Uczniowie uzyskali średnio 61% punktów z języka polskiego i 52% z matematyki. To wyniki zadań pisemnych, które rozwiązywali na arkuszach standardowych.

Wybór języka obcego

Najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (97,7%), a na drugim miejscu znalazł się niemiecki.

Wyniki z języka angielskiego i innych języków obcych

Średni wynik z egzaminu z angielskiego to 66%, z niemieckiego – 53%, z rosyjskiego – 79%, z francuskiego – 88%, z hiszpańskiego – 72% i z włoskiego – 47%.

Uczniowie z Ukrainy

Ok. 11,3 tys. uczniów z Ukrainy również przystąpiło do egzaminu. Średni wynik z języka polskiego dla nich to 49%, z matematyki – 38%, a z języka angielskiego – 49%.

Trudności w języku polskim

Zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawiło uczniom trudność. Polegało na zastąpieniu sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej.

Egzamin Ósmoklasisty 2024. Nowe wymagania i struktura arkuszy

W tym roku egzamin ósmoklasisty przeprowadzono na podstawie nowych wymagań egzaminacyjnych, związanych z pandemią COVID-19.

Język polski

Arkusz z języka polskiego zawierał 18 zadań. Maksymalnie można było zdobyć 45 punktów. 12 punktów za zadania zamknięte, 33 punkty za zadania otwarte. Teksty literacki (“Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego) i nieliteracki (“O szczęściu” Frédérica Lenoira). Zadania obejmowały znajomość lektur obowiązkowych, interpretację tekstu kultury oraz napisanie ogłoszenia.

Druga część arkusza to wybór tematu wypracowania. Uczeń mógł napisać rozprawkę (wypowiedź argumentacyjną) lub opowiadanie (wypowiedź twórczą). Wypracowanie musiało liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Matematyka

Arkusz matematyczny zawierał 19 zadań. Maksymalnie można było zdobyć 25 punktów.

15 zadań zamkniętych (wybór wielokrotny, prawda-fałsz, dobieranie) i 4 zadania otwarte. Zadania obejmowały wymagania z zakresu arytmetyki, algebry i geometrii. Wymagały analizy treści i elementów graficznych, a w zadaniach otwartych także planowania rozwiązania i podania wyniku.

Język obcy

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego składał się z arkusza standardowego, który zawierał 46 zadań podzielonych na 14 wiązek. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 55. Za poprawne rozwiązanie zadań zamkniętych (takich jak zadania wyboru wielokrotnego czy zadania na dobieranie) można było zdobyć łącznie 34 punkty. Natomiast za rozwiązanie zadań otwartych, które wymagały samodzielnego sformułowania odpowiedzi oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (np. wpisu na stronę internetową w języku angielskim lub e-maila w innych językach), przyznawano łącznie 21 punktów.

Egzamin ósmoklasisty. Gdzie sprawdzić wyniki?

W środę, od godziny 8:30, absolwenci klas ósmych szkół podstawowych mają możliwość sprawdzenia swoich indywidualnych wyników za pośrednictwem aplikacji Zintegrowanego Informatora Ucznia. Logowanie do systemu odbywa się przy użyciu loginu i hasła, które uczniowie otrzymali w swoich szkołach. Po zalogowaniu uczniowie mogą sprawdzić zarówno swoje wyniki z poszczególnych przedmiotów, jak i zadań.