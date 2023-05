Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie!

Dziennik Financial Times opublikował tegoroczne rankingi najlepszych uczelni biznesowych, oferujących otwarte i zamknięte programy rozwojowe. W obu rankingach znalazła się tylko jedna uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej, potwierdzając tym samym, że Akademia Leona Koźmińskiego to najlepszy w regionie partner rozwojowy – zarówno dla klientów biznesowych jak i indywidualnych.

W opublikowanych dziś rankingach Financial Times (Custom Executive Education oraz Open-enrolment Executive Education) Akademia Leona Koźmińskiego znajduje się obok wiodących uczelni z US (m.in. University of Michigan, University of North Carolina), UK (m.in. London Business School, University of Oxford, University of Cambridge) oraz Holandii i Francji. Akademia ma swoje miejsce także w dodatkowym zestawieniu – Top 50 uczelni biznesowych na świecie, będących partnerem w rozwoju indywidualnym oraz korporacyjnym.

Dla Akademii Leona Koźmińskiego obecność we wszystkich opublikowanych dziś rankingach Financial Times to najlepszy dowód na rosnącą wagę współpracy z biznesem oraz potwierdzenie strategicznego kierunku działania, obranego przez uczelnię.

– Rankingi Financial Times Executive Education wskazują, że jesteśmy najlepszym wyborem jako partner rozwojowy dla klientów indywidualnych i biznesowych nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ranking Custom Executive Education to świetna wskazówka dla osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników i liderów w organizacjach, natomiast Ranking Open Executive Education powinien posłużyć wszystkim poszukującym nowoczesnych, światowej klasy studiów podyplomowych – podkreśla dr Sylwia Hałas-Dej, dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego.

Ranking Financial Times Custom Executive Education 2023

Akademia Leona Koźmińskiego debiutuje w rankingu uczelni biznesowych, oferujących szyte na miarę programy rozwojowe dla firm. Krytycznej ocenie i analizie poddane zostały zamknięte szkolenia dla biznesu, uwzględniające specyficzne potrzeby oraz wyzwania, z którymi mierzą się organizacje. O wysokiej jakości programów realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego najlepiej świadczą opinie ich uczestników.

Jedną z firm, które postawiły na ofertę Akademii jest Ergo HESTIA. Małgorzata Szabińska, Dyrektor HR Grupy ERGO Hestia podkreśla: – Akademię Leona Koźmińskiego wybraliśmy nie bez powodu. Zależało nam na doświadczeniu, ale też połączeniu wiedzy naukowej z najnowszymi badaniami oraz praktycznym podejściem. O najwyższej jakości świadczą choćby badania satysfakcji prowadzone wśród naszych pracowników i menedżerów oraz to, że zdobytą wiedzę przekładają na realne działania w biznesie. Uczelnia nie jest dla nas dostawcą rozwiązania, ale faktycznym partnerem w rozwoju.

Ranking Financial Times Open-enrolment Executive Education 2023

Drugi, opublikowany dziś ranking, w którym Akademia Leona Koźmińskiego zajęła wysokie miejsce, obejmuje szkoły biznesu prowadzące otwarte programy rozwojowe, jak studia podyplomowe. W tym rankingu uczelnia umacnia swoją pozycję, awansując o 8 pozycji względem zeszłego roku.

Dr Anna Kieszkowska-Grudny, pomysłodawczyni jednego z kierunków studiów podyplomowych oraz dyrektorka merytoryczna programu przywództwa kobiet podkreśla, że studia w Akademii Leona Koźmińskiego są zawsze nastawione na rozwój i uwolnienie potencjału: – Myśląc o programie przywództwa kobiet wiedzieliśmy, że biznes, życie publiczne i społeczne potrzebują odważnych, świadomych swojej wartości i kompetentnych liderek. Gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za zarządzanie organizacjami i zespołowi. Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe stała się miejscem akceleracji potencjału takich właśnie kobiet i najlepszym przykładem na wyjątkowość programów, które oferujemy. Czuję dumę i radość mogąc towarzyszyć uczestniczkom tych studiów w ich osobistej przemianie.

Financial Times Executive Education 2023 – top 50 uczelni biznesowych

Dla wszystkich poszukujących programów rozwojowych – zarówno z myślą o sobie, jak i o pracownikach czy liderach w organizacji, opublikowane dziś rankingi Financial Times są wskazaniem, z oferty których uczelni biznesowych na świecie warto skorzystać.

Polskę, ale też region Europy Środkowo-Wschodniej reprezentuje Akademia Leona Koźmińskiego, będąc tym samym w gronie 50 najlepszych partnerów w rozwoju indywidualnym oraz korporacyjnym na najwyższym poziomie. Uczelnia znajduje się w zestawieniu obok prestiżowych uczelni m.in. z US, UK, Holandii I Francji.

