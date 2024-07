Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Ewolucja edukacji w obliczu zmieniającego się świata

Rynek pracy, specjalizacje i nowe zawody ewoluują w tempie zaskakującym, napędzane gigantycznym rozwojem technologicznym. Jednakże coraz częściej edukacja nie nadąża za tymi dynamicznymi trendami. Brak możliwości systemowego dostosowania programów nauczania oraz właściwych predykcji uniemożliwiają adaptację do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Nowoczesne podejście do nauczania

Nowoczesne uczelnie muszą dostosowywać swoje programy nauczania do dynamicznie zmieniającego się świata, który jest coraz bardziej zdominowany przez sztuczną inteligencję, nowoczesne technologie oraz cyfrowe podejście do rozwiązywania problemów. Tradycyjne nauczanie, oparte głównie na wykładach i podręcznikach, ustępuje miejsca metodzie praktycznej, w której zdobywanie wiedzy teoretycznej idzie w parze z aplikacją praktyczną. Uczelnie skupiają się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które są bezpośrednio przydatne na rynku pracy.



Przykłady takich innowacji edukacyjnych to laboratoria przemysłowe, projekty badawcze oraz staże w firmach partnerskich, które pozwalają studentom zdobyć doświadczenie praktyczne i umiejętności wymagane przez współczesne miejsca pracy. W obliczu takiej sytuacji konieczne jest zbadanie, w jakim kierunku powinna zmierzać edukacja, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby biznesowe. Naszym celem jako uczelni wyższej jest rozwój i przekazywanie wiedzy, a także kształcenie przyszłych liderów i specjalistów. Aby być gotowym na zmiany dotyczące struktury zatrudnienia, musimy poddać weryfikacji potrzeby firm, które są gotowe do adaptacji i zmian. Uczenie doświadczania wiedzy, a nie samej wiedzy, jest kluczowe. Uczenie poprzez praktyczny wymiar oraz interdyscyplinarność, która jest punktem wyjścia kreatywności i elastyczności w działaniu, staje się coraz bardziej istotne. Do tego powinniśmy dodać wątek neuroróżnorodności - coraz więcej osób z orzeczeniami ma wpływ na kształtowanie rynku edukacji. Ludzie są coraz bardziej świadomi, że podręcznik czy wykład nie są jedynym sposobem uczenia, ale także praca zespołowa, warsztaty, projekty, praktyki, etc. Uczenie się poprzez różnorodne metody pozwala na lepsze przyswajanie wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznych – mówi Marlena Wieteska, ekspertka od innowacji na Uczelni Łazarskiego, CEO Lazarski University of Technology, a także wykładowczyni, trenerka i mentorka. Uczenie się nie ma końca. Ważne też są znajomości i zwinność (umiejętność dostosowania się do zmian)

Kluczowe jest również promowanie interdyscyplinarności oraz koncepcji ciągłego uczenia się (ang. lifelong learning). W dzisiejszym świecie, gdzie problemy są coraz bardziej złożone i wymagają szerokiego spojrzenia, interdyscyplinarność staje się kluczem do innowacji. Uczelnie wspierają studentów w rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej z ludźmi o różnych specjalizacjach, co nie tylko zwiększa ich zdolność rozwiązywania problemów, ale również umożliwia tworzenie nowych idei i technologii.



Networking, czyli budowanie sieci kontaktów zawodowych, również odgrywa istotną rolę już na etapie studiów. Uczelnie organizują spotkania branżowe, warsztaty networkingowe oraz projekty z firmami, które umożliwiają studentom nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami oraz mentorami.

Fundamentem elastyczności w działaniu jest uczenie się szybkiego i efektywnego dostosowania do sytuacji, przyswajanie wiedzy czy też rozumienie nowych koncepcji. Innymi słowy: zwinność uczenia się (learning agility). Nauka pomaga zrozumieć fundamentalne mechanizmy i prawa rządzące naszą rzeczywistością. To zrozumienie jest kluczowe dla identyfikowania wyzwań i możliwości, z jakimi się spotykamy. Jeśli weźmiemy pod uwagę jedną z myśli Heraklita, że "jedyną rzeczą, która jest stała, jest zmiana", stwierdzimy, że cytat ten odnosi się do nieustannego procesu rozwoju w życiu oraz potrzeby ciągłego uczenia się i przystosowywania do nowych sytuacji oraz wyzwań.

Edukacja a praca przyszłości

Programy edukacyjne oferowane przez Lazarski University of Technology są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się wymagania rynku pracy. Obecna oferta edukacyjna koncentruje się na rozwijaniu zarówno kompetencji technologicznych, jak i miękkich, co pozwala na holistyczne przygotowanie studentów do przyszłych wyzwań zawodowych. Kluczowym wyróżnikiem jest łączenie kompetencji, z naciskiem na interdyscyplinarność - na przykład zarządzanie projektami w marketingu czy nauka kompetencji, które są obecnie uznawane za pilne, jak ESG (Environmental, Social, and Governance), efektywna praca w świecie nowoczesnych technologii, czy też change management, jako odpowiedź na learning agility, która jest jedną z najważniejszych kompetencji w zmieniającym się świecie.

Jednym z podstawowych i często przewijających się wątków na LUT jest zarządzanie projektami, które łączy wiedzę z zakresu metodyk i narzędzi z umiejętnościami komunikacyjnymi i procesowym myśleniem. Programy z tego obszaru są dostosowane do specyficznych sektorów i dziedzin, takich jak IT czy marketing, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rynku pracy. “Naszym celem jest łączenie kompetencji technologicznych z interpersonalnymi, aby przygotować studentów na dynamicznie zmieniający się rynek pracy” dodaje Marlena Wieteska.

Ważne Rozwój kompetencji praktycznych oraz umiejętności miękkich to kluczowy element nowoczesnej edukacji. Uczelnie, które skutecznie łączą teorię z praktyką, stają się liderami w kształtowaniu przyszłości swoich studentów.