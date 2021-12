Ministerstwo Finansów: W 2022 r. samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

Ministerstwo Finansów deklaruje szereg mechanizmów wyrównania samorządom utraty dochodów w związku z "Polskim Ładem". Jeśli dochody z PIT i CIT w przyszłych latach spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi. Gwarantować ma to nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów, niż sam prognozował przed ogłoszeniem programu „Polski Ład”. Ministerstwo Finansów uelastycznia zasady budżetowe i rozwiązania podnoszące limit spłaty długu JST oraz wspierające wykorzystanie funduszy UE.

Dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach

Od 2022 r. dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. Dla samorządów to ułatwienie przy planowaniu i realizacji budżetów.

Subwencja rozwojowa zrównoważy spadek dochodów

Jeśli dochody z PIT i CIT w danym roku spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi. Dzięki temu dochody JST będą mniej podatne na wahania w gospodarce i zmiany prawne. Takie rozwiązanie zapewnia bardziej równomierne zasilenie budżetów w odróżnieniu od rozwiązania polegającego na zwiększonych udziałach w PIT. Subwencja rozwojowa będzie szczególnie korzystna m.in. dla mniej zamożnych samorządów, np. małych gmin wiejskich.

Mechanizm korekcyjno-wyrównawczy zostanie oparty na bieżących wpływach z PIT i CIT. To, zdaniem Ministerstwa Finansów oznacza lepsze dopasowanie wysokości subwencji i wpłat janosikowego do aktualnej sytuacji finansowej.

Nowa część subwencji ogólnej – część rozwojowa

By wzmocnić inwestycje, samorządy będą otrzymywać na nie dodatkowe pieniądze (nowa część subwencji ogólnej – część rozwojowa) dzielone algorytmem. To będzie zapewniać stały dopływ pieniędzy na inwestycje. Subwencja rozwojowa będzie mogła być przeznaczona również na wydatki bieżące. O tym na co trafią pieniądze, będzie decydować JST.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Kolejnym proinwestycyjnym działaniem jest zdaniem Ministerstwa Finansów Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który oferuje bezzwrotne wysokie dofinansowanie inwestycji JST – promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wsparcia to od 80 proc. do 95 proc. wartości zadania (w zależności od obszaru).

Dodatkowe 8 mld zł

W 2021 r. wszystkie samorządy otrzymają dodatkowe 8 mld zł na swoje potrzeby. Pieniądze te będą mogły wydać kiedy chcą (w tym lub przyszłym roku) i na co chcą, zgodnie ze swoimi potrzebami – czy to na działania bieżące czy np. na inwestycje.

4 mld zł na projekty wodno-kanalizacyjne

1714 gmin ze wszystkich regionów Polski otrzymało z budżetu państwa 4 mld zł na projekty wodno-kanalizacyjne.

Finanse samorządów w 2022 r.

Na 2022 r. samorządy zaplanowały dochody na poziomie ok. 140 mld zł z PIT, CIT i subwencji ogólnej. My prognozujemy ok. 149 mld zł, czyli przynajmniej o 9 mld zł więcej.W 2022 r. łączne dochody wszystkich JST z PIT i CIT (łącznie z dodatkowymi 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 proc. od tych prognozowanych przez same JST.

Finanse samorządów po III kwartale 2021 r.

Na 2021 r. samorządy zaplanowały dochody na poziomie ok. 137 mld zł z PIT, CIT i subwencji ogólnej. My prognozujemy ok. 145 mld zł, czyli przynajmniej o 8 mld zł więcej. Po III kwartałach 2021 r. JST wykazują nadwyżkę budżetową w kwocie 23,4 mld zł, przy planowanym deficycie ponad 31 mld zł. Po III kwartałach JST wypracowały nadwyżkę operacyjną, najważniejszy wskaźnik pokazujący możliwości rozwojowe JST, w kwocie ponad 30 mld zł.