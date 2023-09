NSA: Używasz swojego samochodu w pracy dla interesów pracodawcy? Zwrot kosztów od pracodawcy nie podlega PIT

Świadczeniem, który pozwala co miesiąc uzyskać około 250 zł - 380 zł jest dodatek mieszkaniowy. Analizuje się przy jego przyznaniu wysokość wydatków na utrzymanie mieszkania i stawki czynszu najmu. Dlatego w praktyce dodatek mieszkaniowy to rodzaj dopłaty do czynszu. Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy. Następnie można ponownie złożyć wniosek. A potem ponownie. Dlatego to może być świadczenie stałe.