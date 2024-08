Opłaty za śmieci 2024 i 2025 r. Czy coś się zmieni dla gospodarstw domowych? Jak ustalane są stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Kto zapłaci mniej za śmieci? Gdzie opłaty za śmieci wzrosną?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku, a za zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych odpowiedzialna jest gmina. Zgodnie z art. 6c Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Jak określane są stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Opłaty za śmieci 2024 i 2025 r.: gdzie wzrosną?

Stawki za gospodarowanie odpadami wzrosną m.in. w Słupsku. Od 1 października 2024 r. stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami w Słupsku wzrośnie z 21,50 zł do 31 zł od mieszkańca. Jest to wzrost o 44 proc. W przypadku osób, które nie będą segregować odpadów, bądź będą robić to nieprawidłowo – będą miały opłaty za wywóz odpadów czterokrotnie wyższe. Obecnie wynosi 64,50 zł, co stanowi trzykrotność stawki podstawowej. Opłata ta wyniesie ich bowiem 124 zł. Mieszkańcy domów jednorodzinnych kompostujący bioodpady będą mogli liczyć na ulgę wynoszącą 2 zł. Nie zmieni się natomiast metoda naliczania opłaty i nadal jej wysokość będzie zależała od liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Jak szacuje słupski magistrat, w 2025 r. koszt systemu gospodarowania odpadami wzrośnie o 55 proc.

Stawki za odpady wzrosną także w Radomiu. Od 1 października 2024 r. opłata za odbiór śmieci segregowanych w zabudowie jednorodzinnej wyniesie 41 zł dla gospodarstwa jednoosobowego (obecnie 17 zł) i 78 zł dla wieloosobowego (obecnie 40 zł). W zabudowie wielorodzinnej wyniesie 30 zł dla gospodarstwa jednoosobowego (obecnie 15 zł) i 60 zł dla gospodarstwa wieloosobowego (obecnie 33 zł). Jeśli właściciel domu jednorodzinnego nie segreguje śmieci, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego będzie płacił 82 zł (obecnie 51 zł), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, kwota ta będzie wynosić 156 zł (zamiast 120 zł). Przy braku segregacji w zabudowie wielorodzinnej opłaty będą następujące: 60 zł (zamiast 45 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego i 120 zł (obecnie 99 zł) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Opłaty za śmieci 2024 i 2025 r.: gdzie zmaleją?

W Warszawie, od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. będą obowiązywały niższe opłaty za odpady. Gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej zapłacą 91 zł, co jest obniżką ze 107 zł o 15 proc. Mieszkańcy gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej kompostujący bioodpady dalej będą mogli liczyć na ulgę wynoszącą 9 zł. Gospodarstwa domowe w zabudowie wielolokalowej zapłacą 60 zł za odpady, co jest obniżką z 85 zł o 30 proc. Zaś osoby, które nie będą segregować odpadów, bądź będą robić to nieprawidłowo – będą miały opłaty za wywóz odpadów dwukrotnie wyższe. Mieszkańcy nie będą musieli składać nowych deklaracji dotyczących wysokości opłaty.

