Przetarg z 30 dniowym terminem składania ofert

Podstawowy termin składania ofert w przetargu nieograniczonym oraz wyjątki

art. 43 P.z.p. art. 138 nowego P.z.p. Podstawowy termin w przetargu nieograniczonym przeprowadzanym wg. reguł dotyczących zamówień o wartości unijnej m.in. 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (ust. 2) m.in. 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (ust. 1) Termin skrócony m.in. 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku: 1. opublikowania z odpowiednim wyprzedzeniem wstępnego ogłoszenia informacyjnego, 2. pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, jeżeli skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione (ust. 2b) m.in. 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku: 1. opublikowania z odpowiednim wyprzedzeniem wstępnego ogłoszenia informacyjnego, 2. pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, jeżeli skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione (ust. 2) Zmiana terminu w związku z pełną lub ograniczoną elektronizacją Termin może zostać skrócony o 5 dni, względem terminu 35 dniowego, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 nowego P.z.p. (ust. 4).

Powyższe zestawienie ukazuje, że uprawnienie zamawiającego, do skrócenia podstawowego terminu składania ofert stanowi nowość, która będzie mogła zostać zastosowana dopiero w przetargach wszczętych po 1 stycznia 2021 r. Powyższe potwierdza uzasadnienie do projektu ustawy, w którym wskazano, że „projekt ustawy zawiera normę, która nie została przewidziana w obecnej ustawie Pzp, stanowiącą odzwierciedlenie przepisów dyrektywy klasycznej, zgodnie z którą zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1, a więc bez możliwości odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w art. 65 projektu ustawy.” (Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych, druk nr 3624, s. 45).

Przywołane uzasadnienie, potwierdza również, że skorzystanie z uprawnienia do skrócenia terminu składania ofert do 30 dni, warunkowane jest od niewykorzystania wyjątku o którym mowa w art. 65 nowego P.z.p. (w zakresie „składania ofert w całości”) a w konsekwencji ma charakter reguły wiodącej i będzie mogło być stosowane powszechnie. Przywołany przepis art. 65 nowego P.z.p., wyraża normę analogiczną do zakodowanej aktualnie w art. 10c P.z.p., dotyczącą odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, tj. od podstawowego kanału komunikacji.

Skrócenie terminu składania ofert – uprawnienie zamawiającego

Przepis art. 138 ust. 4 nowego P.z.p. kreuje uprawnienie fakultatywne po stronie zamawiającego. Zaistnienie okoliczności o której mowa we wskazanym przepisie nie obliguje go do skrócenia terminu składania ofert.

Podkreślenia wymaga, że skrócenie terminu składania ofert o 5 może nastąpić wyłącznie względem terminu podstawowego, tj. 35 dniowego. Przepis art. 138 ust. 4 nowego P.z.p. nie znajduje zastosowania w przypadku zmodyfikowania terminu składania ofert z powołaniem na okoliczności wymienione w art. 138 ust. 2 nowego P.z.p. (tożsame z przewidzianymi aktualnie w art. 43 ust. 2b P.z.p.).

Skrócenie terminów w innych trybach

Analogiczne, względem przedstawionego w artykule, uprawnienie będzie przysługiwać zamawiającym również w procedurze:

przetargu ograniczonego prowadzonego wg. reguł właściwych dla zamówień o wartości unijnej

Zgodnie z art. 151 ust. 4 zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1 (30 dni), jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

negocjacji z ogłoszeniem prowadzonej wg. właściwych dla zamówień o wartości unijnej

Zgodnie z art. 162 ust. 4 zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert wstępnych o 5 dni krótszych niż określony w ust. 1 (30 dni), jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl