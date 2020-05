Compliance – rola i odpowiedzialność członków zarządów, wspólników lub partnerów w spółkach osobowych, wójtów, burmistrzów, prezydentów

W artykule „Compliance – czyja to odpowiedzialność?” udzieliłem odpowiedzi na pytanie: „Kto odpowiada za ten Compliance? W spółce, organizacji, jednostce samorządu terytorialnego?”.

Przypomnę, że odpowiedź brzmi: WSZYSCY. I to totalnie wszyscy: od top kierownictwa po szeregowego pracownika, współpracownika, po każdego interesariusza, odpowiadają za bycie Compliance (przestrzeganie przepisów, norm i obowiązków). Oczywiście każdy odpowiada w innym zakresie. Ale to na każdym ciąży obowiązek dbania by organizacja (spółka, inny podmiot zbiorowy, jednostka samorządu terytorialnego itd.) działała zgodnie z prawe, zasadami etyki i zobowiązaniami.

reklama reklama



Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Samorząd i administracja. Pakiet e-booków

Następnie:

w artykule „ Compliance – rola i odpowiedzialność wspólnika, akcjonariusza w spółkach kapitałowych ” opisałem rolę i odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy za system Compliance. w artykule „ Compliance – rola i odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej ” opisałem rolę i odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej za system Compliance.

W niniejszym zaś artykule chciałbym napisać krótko o roli i odpowiedzialności członków zarządów, wspólników lub partnerów w spółkach osobowych, wójtów, burmistrzów, prezydentów itd. Czyli osób z najwyższego kierownictwa, kierującymi i reprezentującymi swe organizacje. To oni mają obowiązek i uprawnienie zajmowania się sprawami kierowanych przez siebie podmiotów i reprezentowania jej. I to oni ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność. Jak pisałem w artykule „Czy członkom Zarządów lub Rad Nadzorczych spółek kapitałowych będzie grozić odpowiedzialność karna za brak skutecznych systemów Compliance?” członkom zarządów, podmiotów które nie wdrożą i nie będą utrzymywać skutecznego systemy Compliance będzie grozić za to odpowiedzialność karna. Przy spełnieniu pewnych warunków już nawet dziś grozi odpowiedzialność karna.

Członkowie Zarządów, Wspólnicy lub Partnerzy w Spółkach osobowych, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci itd. powinni m.in.: