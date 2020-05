Compliance – rola i odpowiedzialność pracowników

W artykule „Compliance – czyja to odpowiedzialność?” udzieliłem odpowiedzi na pytanie: „Kto odpowiada za ten Compliance? W Spółce, organizacji, jednostce samorządu terytorialnego?”.

Przypomnę, że odpowiedź brzmi: WSZYSCY. I to totalnie wszyscy: od top kierownictwa po szeregowego pracownika, współpracownika, po każdego interesariusza, odpowiadają za bycie Compliance (przestrzeganie przepisów, norm i obowiązków). Oczywiście każdy odpowiada w innym zakresie. Ale to na każdym ciąży obowiązek dbania by organizacja (spółka, inny podmiot zbiorowy, jednostka samorządu terytorialnego itd.) działała zgodnie z prawe, zasadami etyki i zobowiązaniami.

Następnie:

W niniejszym zaś artykule chciałbym napisać krótko o roli i odpowiedzialności pracowników.

Wszyscy pracownicy, w tym kierownictwo, muszą m.in.:

przestrzegać norm, zasad, polityk itd., uczestniczyć w szkoleniach, raportować problemy, niepowodzenia, sukcesy, przypadki łamania norm itp. zdarzenia dotyczące Systemu Compliance.

To od zachowania wszystkich pracowników zależy sukces we wdrożeniu i utrzymaniu Systemu Compliance. To pracownicy wiedzą najlepiej co dzieje się w organizacji. To oni tworzą de facto organizacją i utrzymują ją w ruchu.

Dlatego zawsze powtarzam, że co prawda ludzie są zawsze najsłabszym ogniwem każdego systemu ale również co paradoksalne mogą być też najsilniejszym ogniwem każdego systemu. Dlatego zawsze mówię, że ludzie są najważniejsi.

A jak zapewnić by ludzie byli najsilniejszym ogniwem systemu, a nie najsłabszym?

Tu odpowiedzią jest komunikacja w tym szkolenia. To dzięki szkoleniom pracowniczy nie są najsłabszym ale najsilniejszym ogniwem organizacji. To dzięki szkoleniom mają oni świadomość i wiedzę, o której pisałem wcześniej. Jeżeli pracownicy nie mają potrzebnej wiedzy i świadomości, że za błąd, niezależnie od stanowiska i pozycji, będą na 100% określone konsekwencje, to System Compliance nie ma prawa działać.

Kiedy oceniam Systemy Compliance lub Systemy Bezpieczeństwa Danych Osobowych to swoistym papierkiem lakmusowym (dla mnie) sprawdzającym te system w danej organizacji są m.in. szkolenia dla kadry kierowniczej (w tym wyższej), dla pracowników i oficera Compliance/IOD`a.

Do dnia 17 grudnia 2021 r. duzi przedsiębiorcy i administracja publiczna, w tym samorządy terytorialne powinny wdrożyć kanały zgłaszania nieprawidłowości i procedury podejmowania działań następczych. Średni przedsiębiorcy będą mieli czas do dnia 17 grudnia 2023 r. Pytanie w ilu organizacjach osoby z top managementu, średniej i niższej kadry kierowniczej oraz pracowników liniowych zostało przeszkolonych i ma wiedzę na temat zgłaszania nieprawidłowości i procedur podejmowania działań następczych. Ile organizacji zaczęło wdrażać te Systemy?

Obawiam się, że będzie jak z RODO. Bardzo często na ostatnią chwilę i po łebkach.