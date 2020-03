Przedsiębiorstwa i Compliance w czasach koronawirusa

korzystać gdy to tylko możliwe z pracy zdalnej. Należy zauważyć, że brak jest przepisów regulujących pracę zdalną, w tym brak jest odpowiednich przepisów w kodeksie pracy. Dlatego sugeruję pracodawcom wydanie regulaminów pracy zdalnej. Oczywiście wiele podmiotów nie ma na to już w tym momencie czasu. Należy więc co najmniej opracować podstawowe zasady pracy zdalnej. Zwracam też uwagę, że praca zdalna powoduje nowe wyzwania z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, cyberbezpieczeństwa itd.,