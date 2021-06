Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

Co to jest komunikacja?

Komunikacja - proces porozumiewania się, mający na celu: wymianę myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami.

Funkcje komunikacji to:

przekazywanie informacji,

wyrażanie emocji,

motywowanie,

kontrolowanie.

Nie da się zarządzać bez porozumiewania się, czyli komunikacji.

O czym musi wiedzieć organizacji przy komunikacji związanej z Compliance?

Organizacja musi wiedzieć jakie ma potrzeby w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej systemu Compliance lub systemu dla sygnalistów, w tym:

co będzie komunikować, komu będzie komunikować, kiedy będzie komunikować, kto będzie komunikować, z kim będzie się komunikować, w jaki sposób będzie się komunikować.

O co musi zadbać organizacja przy komunikacji związanej z Compliance?

W zakresie, komunikacja wewnętrzna, organizacja musi zadbać oto by przekaz dotyczący Compliance lub Sygnalistów był na bieżąco odbierany i rozumiany przez wszystkich pracowników. Powinno być jasno określone:

jakie są oczekiwania organizacji względem pracowników , co to są przypadki noncompliance (niezgodności) . jak pracownicy powinni reagować na przypadki non Compliance, w tym komu, gdzie, jak i kiedy pracownicy powinni zgłaszać przypadki noncompliance – czyli jakie są kanały dla sygnalistów

Reklama

Dokumentację Compliance (co do zasady) należy udostępnić wszystkim pracownikom, a np. Kodeks Etyki również partnerom biznesowym organizacji, a w stosownych przypadkach np. Kodeks Etyki należy publikować w wewnętrznych i zewnętrznych kanałach informacyjnych.

W zakresie komunikacji zewnętrznej, organizacja musi ustalić metody i zasady komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi , m.in. z organami regulacyjnymi, klientami, kontrahentami, dostawcami, inwestorami, służbami ratunkowymi, organizacjami pozarządowymi, sąsiadami itd.

Jakie metody komunikacji może stosować organizacja?

Metody komunikacji mogą obejmować strony internetowe, fora internetowe, wiadomości e-mail, informacje prasowe, reklamy, okresowe biuletyny, raporty roczne (lub inne okresowe) nieformalne rozmowy, dni otwarte, grupy fokusowe, dialog społeczny, udział w wydarzeniach społecznych, infolinię itp.

Wszystkie te metody mają sprzyjać, bezpośrednio lub pośrednio, zrozumieniu i akceptacji zobowiązań danej organizacji w zakresie Compliance.

Ważnym elementem komunikacji są szkolenia. To dzięki szkoleniom pracowniczy nie są najsłabszym ale najsilniejszym ogniwem organizacji. To dzięki szkoleniom mają oni świadomość i wiedzę, co należy robić, jak należy robić, a czego nie robić. Jeżeli pracownicy nie mają potrzebnej wiedzy i świadomości, że za błąd, niezależnie od stanowiska i pozycji, będą na 100% określone konsekwencje, to System Compliance nie ma prawa działać.

Czy oficer Compliance ma jakąś rolę w komunikacji?

Po pierwsze oficer Compliance dostarcza odpowiednią wiedzę do organizacji, np. po przez prowadzenie szkoleń, pisanie artykułów itp..

Po drugie Oficer Compliance powinien m.in. regularnie raportować najwyższemu kierownictwu lub organowi nadzoru m.in. o:

wynikach systemu Compliance, ciągłej adekwatności Systemu, zmianach w obowiązkach Compliance, ich wpływie na organizację i proponowanym sposobie postępowania w celu spełnienia nowych obowiązków, wszystkich przypadkach noncompliance i ich późniejszej analizie, ryzykach Compliance, trendach Compliance, kontaktach i rozwoju relacji z organami regulacyjnymi (jeżeli są prowadzone), wynikach audytów, a także działaniach monitorujących.

Jakie są najczęstsze błędy w komunikacji?

Według mnie najczęstsze błędy w komunikacji to:

brak komunikacji, wiele organizacji np. nie komunikuje kodeksów etyki, nie zapoznaje pracowników z procedurami itp. itd., lub niedostateczna komunikacja, brak szkoleń dla pracowników lub ich nie powtarzanie, brak szkoleń dla najwyższego kierownictwa, średniego kierownictwa, brak szkoleń dla oficera Compliance, stosowanie specjalistycznego i niezrozumiałego języka, zbyt rozbudowane procedury itd., brak konsekwencji lub sprzeczności w komunikacji, np. Spółka głosi na plakatach, że najważniejsza jest etyczna sprzedaż i przestrzegania przepisów, ale handlowców rozlicza tylko z poziomu sprzedaży, surowo karząc za niewykonanie planu. W umowach nie ma nic o zasadach i etyce. Brak spójności w komunikacji, np. Dyrektor zakazuje palenia na hali produkcyjnej a sam pali na niej.

Oczywiście błędów w komunikacji jest o wiele więcej, ale te jako pierwsze przychodzą mi na myśl.

Co by Pan radził oficerom Compliance w zakresie komunikacji?

Aby zadbali by była jasna, konsekwentna, permanentna i efektywna oraz by pamiętali o raportowaniu.