Sąd administracyjny nie rozpatruje skarg na uchwały rady gminy podjęte w postępowaniu skargowo-wnioskowym

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2019 roku (sygn. III SA/Gd 236/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie działalności Prezydent Miasta. Orzeczenie to zapadło w następującym stanie faktycznym:

Rada Miasta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy) oraz na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy) podjęła uchwałę w sprawie bezzasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta w zakresie przyznania skarżącej lokalu mieszkalnego.

Powyższa uchwałą została przez skarżącą zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

W odpowiedzi na skargę Rada Miasta wniosła o odrzucenie skargi argumentując, że w zakresie właściwości sądów administracyjnych nie mieści się rozpatrywanie skarg na informacje dotyczące tzw. skarg powszechnych wnoszonych w trybie Działu VIII KPA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przedmiotowym postanowieniem przychyli się do stanowiska Rady Miasta i odrzucił skargę. Sąd w uzasadnieniu wskazał, że zakres właściwości sądów administracyjnych został określony w art. 3 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Katalog ten ma charakter zamknięty. Nie wymieniono w nim uchwał podejmowanych w postępowaniu skargowo-wnioskowym.

Sąd podkreślił, że „postępowanie skargowo - wnioskowe uregulowane w całości w Dziale VIII k.p.a. ma cechy uproszczonego postępowania administracyjnego. Na jego administracyjny charakter wskazuje umieszczenie w k.p.a. regulacji odnoszących się do tego postępowania, charakter organów przed którymi jest prowadzone oraz przedmiot skargi. Uproszczenie postępowania wynika w istocie z braku stron oraz mniej sformalizowanego toku postępowania, a także z zastąpienia rozstrzygnięć zawiadomieniami, wreszcie z wyłączenia możliwości kontroli instancyjnej.”

Sąd jednocześnie wskazał, że „powszechne jest stanowisko, wedle którego sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania skarg, których przedmiotem jest zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi wniesionej w trybie Działu VIII k.p.a. Postępowanie skargowo - wnioskowe uregulowane w Dziale VIII k.p.a. ma bowiem charakter odrębny od postępowania administracyjnego, a do czynności podejmowanych w tym postępowaniu nie stosuje się przepisów Działu II k.p.a., ponieważ - w odróżnieniu od postępowania administracyjnego, postępowanie skargowo - wnioskowe nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Tryb ten (art. 221 i następne k.p.a.) jest jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, którego zakończenie, czyli zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, a więc nie tylko postępowania odwoławczego, ale także postępowania sądowoadministracyjnego”.

Zdaniem Sądu „fakt, że skarga na działalność Prezydenta Miasta została rozpatrzona przez Radę Miasta w formie uchwały, w żadnym wypadku nie może automatycznie skutkować uznaniem, że jest to akt podlegający zaskarżeniu w odrębnym trybie, to jest na podstawie art. 101 ustawy (…) o samorządzie gminnym, zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Organy jednostek samorządu terytorialnego podejmują uchwały we wszystkich sprawach należących do ich właściwości (co sugerowałoby możliwość zaskarżenia ich do sądu administracyjnego), jednak uchwały podjęte w wyniku skargi wniesionej na podstawie art. 227 k.p.a., mimo specyficznej formy, wykazują cechy czynności informującej o sposobie załatwienia skargi, takiej samej jak czynności innych organów wymienionych w art. 229 k.p.a., którym nie przypisano uchwały jako prawnej formy działania.”

