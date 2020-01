Jak przygotować się do zmian w procedurze przyłączenia do sieci wod - kan?

W projekcie przewidziano zmiany aż w dziewiętnastu ustawach, w tym m.in. w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Po skierowaniu projektu ustawy do Sejmu, trwają obecnie prace w Komisji Infrastruktury. I chociaż przejście projektu przez całą ścieżkę legislacyjną zajmie prawdopodobnie tygodnie czy raczej miesiące, a dodatkowo projektodawca przewidział okres vacatio legis, który odroczy wejście ustawy w życie, to jednak – z perspektywy przygotowania się przedsiębiorstwa wod - kan do proponowanych zmian – już teraz warto trzymać rękę na pulsie i zastanowić się, w jaki sposób przygotować się do nowych zasad wydawania warunków technicznych.

Procedura przyłączeniowa

Z perspektywy branży wod – kan, strategiczną zmianą, jaką planuje wdrożyć ustawodawca, jest ujednolicenie w skali kraju procedury przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w szczególności: procedury wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci. Zgodnie z treścią projektu ustawy, termin do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wynosić ma odpowiednio: 21 dni, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej) oraz 45 dni w pozostałych przypadkach, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych - z zastrzeżeniem przez ustawodawcę możliwości przedłużenia wskazanych terminów o 21 (co do budynków mieszkalnych jednorodzinnych) i 45 dni (co do pozostałych przypadków).

Sankcję za niedochowanie przez przedsiębiorstwo wod – kan ustawowego terminu wydania warunków technicznych stanowić ma kara pieniężna w wysokości 500 zł za dzień zwłoki (środki z tytułu kary stanowić będą dochód budżetu państwa).

Jak wynika z projektu, to na przedsiębiorstwach wod – kan spoczywać będzie obowiązek odpowiedniego udokumentowania złożenia wniosku przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci. Zgodnie z projektem ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane potwierdzić pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.

Intencja ustawodawcy jest w tej kwestii zrozumiała: skoro terminowość wydawania warunków technicznych ma podlegać kontroli (i ewentualnej sankcji finansowej z tytułu przekroczenia przyjętych terminów), musi istnieć odpowiednie narzędzie, pozwalające na ustalenie okresu rozpoznania wniosku i daty wydania warunków technicznych.

Jak bronić się przed karą finansową?

Rozważając kwestię sposobu liczenia terminu wydania warunków technicznych, należy zwrócić uwagę na proponowany przez ustawodawcę zapis, zgodnie z którym: do terminów na wydanie warunków technicznych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Jakkolwiek ustawodawca słusznie dostrzegł przypadek, w którym wydanie warunków technicznych z przekroczeniem ustawowego terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wod – kan, to jednak już teraz założyć można (opierając się na praktyce orzeczniczej dotyczącej podobnych czy wręcz analogicznych konstrukcji odpowiedzialności podmiotu za niedochowanie terminu), że kwestia oceny przyczyn danego opóźnienia stanowić będzie niejednokrotnie kwestię sporną i niejednoznaczną w ocenie. Biorąc zaś pod uwagę konsekwencje dokonanej oceny dla ostatecznego ustalenia długości okresu rozpoznania wniosku o wydanie warunków technicznych, nie sposób nie zauważyć, że będzie to kwestia niejednokrotnie rozstrzygająca o nałożeniu na przedsiębiorstwo kary finansowej. Dlatego też, w interesie przedsiębiorstw wod – kan będzie prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, pozwalającej na wykazanie (w szczególności w kontekście potencjalnych postępowań w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych za zwłokę), że rzeczywista przyczyna niedochowania ustawowego terminu do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci pozostawała poza gestią i wolą przedsiębiorstwa.

Jak wynika z powyższego, odpowiednie przygotowanie się przez przedsiębiorstwo wod – kan do obowiązywania nowych przepisów wymagać będzie nie tylko samego zapoznania się z ustawą i wiedzy co do potencjalnych sankcji za naruszenie postanowień ustawy. Aby uniknąć (lub chociażby ograniczyć ryzyko wystąpienia) sankcji finansowych związanych z zachowaniem terminowości wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przedsiębiorstwo powinno wdrożyć kompleksowe (w skali całej organizacji) procedury związane z nadzorem nad procesem wydawania warunków technicznych.

Aleksandra Misiun

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu finansów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl