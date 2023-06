3600 zł brutto, to 2783,86 zł netto od 1 lipca 2023 r. Jak to obliczyć krok po kroku? [pensja minimalna]

Pensja minimalna brutto 3600 zł, to "na rękę" 2783,86 zł netto. W artykule pokażemy jak to obliczyć "krok po kroku".

W 2022 r. pensja minimalna wynosiła 3010 zł brutto – w stosunku do 2021 r. wzrosła o 210 zł brutto. Było to 2363,56 zł netto.

Od 1 stycznia 2023 r. było to 3490 zł brutto i 2709,48 netto.

Jak to wygląda od 1 lipca 2023 r.? Wiemy, że pensja minimalna to 3600 zł brutto. Obliczmy ile to jest netto.

Krok 1 obliczenia pensji minimalnej netto od 1 lipca 2023 r. - składki na ZUS

Wzór: pensja brutto zł x wskaźnik 13,71% = składki na ZUS

Składki na ZUS dzielą się na:

Składka emerytalna (9,76%) to 351,36 zł Składka rentowa (1,50%) to 54,00 zł Składka chorobowa to (2,45%) to 88,2 zł

Składki ZUS dla pensji minimalnej 3600 zł w 2023 r., to 493,56 zł.

Krok 2 obliczenia pensji minimalnej netto w 2023 r. - składka zdrowotna

Wzór: (pensja brutto – składki na ZUS) x 9% = składka zdrowotna

Składka zdrowotna (9%) obliczona według wzoru dla pensji minimalnej 3600 zł od 1 lipca 2023 r., to 279,58 zł.

Krok 3 – ustalenie podstawy zaliczki dla PIT od 1 lipca 2023 r.

Wzór: (pensja brutto – składki na ZUS – miesięczne koszty pracownicze mogące wynosić 250 zł albo 300 zł) = dochód

Dochód obliczony dla kosztów 250 zł (pracownik pracuje w miejscowości zamieszkania) według wzoru dla pensji minimalnej 3600 zł brutto od 1 lipca 2023 r., to 2856,00 zł.

Krok 4 – zaliczka na podatek dochodowy

Wzór: Dochód x stawka PIT 12% - miesięczna kwotę wolną od podatku 300 zł = zaliczka na PIT (wynik zaokrąglamy)

Zaliczka na PIT obliczona według wzoru dla pensji minimalnej 3600 zł od 1 lipca 2023 r., to 43 zł (z 42,72 zł przed zaokrągleniem).

Krok 5 – wynagrodzenie netto (na rękę) dla brutto 3600 zł od 1 lipca 2023 r.

Wzór: (pensja brutto – składki na ZUS – składka zdrowotna – zaliczka na PIT)

Dochód netto („na rękę”) obliczony według wzoru dla pensji minimalnej brutto 3600 zł, to 2783,86 zł (od 1 lipca 2023 r.)

Założenia: Pensja brutto to wynagrodzenie w umowie o pracę. Kwota na rękę informuje, jaką wypłatę otrzyma pracownik zatrudniony na pensji minimalnej. W wyliczeniach pomijamy wysokość składek społecznych płaconych przez pracodawcę. Są to składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracownik złożył PIT-2 i ma prawo do stosowania w trakcie 2022 r. kwoty wolnej od podatku. Pracownik nie uczestniczy w PPK.

Stawka godzinowa od 1 lipca 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł. Od 1 lipca 2023 r. wzrasta do 23,50 zł.

