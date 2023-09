Z pensją poniżej 4320 zł mniej wpłacasz na PPK. Obciążenie pracodawcy bez zmian. Musisz jednak złożyć wniosek

Jeśli zarabiasz mniej niż 120% wynagrodzenia minimalnego (czyli aktualnie mniej niż 4320,00 zł), możesz obniżyć swoją wpłatę nawet do 0,5% pensji. Pracodawca przy tym nie może Ci obniżyć swojej wpłaty i nadal będzie dokładał 1,5%

Pensja minimalna w w 2023 roku, to kwota 3600,00 zł brutto, a zatem by obniżyć wpłatę podstawową, nie możesz zarabiać więcej niż 4320 zł brutto. Pamiętaj, że chodzi tu nie tylko o zarobki u jednego pracodawcy. Jeśli spełniasz ten warunek, możesz obniżyć wpłatę własną nawet do 0,5% swojego wynagrodzenia. Przy czym 0,5% jest wartością minimalną, co nie oznacza, że jedynie dopuszczalną (może to być obniżenie np. do 1,5% czy 1%).

Pracodawca wpłaca trzy razy więcej na PPK

Jednocześnie, jeśli obniżysz wpłatę podstawową, Twój pracodawca nie może zrobić tego samego i nadal będzie płacił tyle samo, czyli 1,5% Twojego wynagrodzenia.

WAŻNE! To oznacza, że jeśli obniżysz wpłatę podstawową do 0,5% wynagrodzenia, pracodawca będzie wpłacał 3 razy więcej od Ciebie.

Jak obniżyć wpłatę podstawową na PPK?

Wystarczy złożyć pracodawcy deklarację, którą znajdziesz tutaj. Jeśli spełniasz warunki do obniżenia swojej wpłaty – już od kolejnego miesiąca deklaracja zadziała. Taką deklarację możesz złożyć w dowolnym momencie, najwcześniej jednak po zgłoszeniu Cię przez pracodawcę do PPK (zawarciu w Twoim imieniu umowy o prowadzenie PPK).

Co się stanie w PPK, jeśli przekroczysz 120% minimalnego wynagrodzenia?

Wówczas wracasz do stawki 2% wpłaty własnej. Pracodawca, któremu złożyłeś deklarację obniżenia wpłaty, sam kontroluje, czy nie przekraczasz 120% minimalnego wynagrodzenia i podwyższa, w razie potrzeby, wpłatę podstawową. Jeśli pracujesz w kilku miejscach, to Ty powinieneś sprawdzać, czy nie przekraczasz progu. Jeśli okaże się, że korzystałeś z obniżenia stawki, a zarabiałeś więcej niż 120% minimalnego wynagrodzenia, stracisz prawo do rocznej dopłaty od państwa.

