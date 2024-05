4100 zł do 7700 zł (dotychczas 2400– 4200 zł), maksymalne w wysokości od 6100 zł do 10 300 zł (dotychczas 3900–8600 zł). Podwyżki dla tej grupy pracowników jednostek budżetowych

4100 zł do 7700 zł (dotychczas 2400– 4200 zł), maksymalne w wysokości od 6100 zł do 10 300 zł (dotychczas 3900–8600 zł). Chodzi o podwyżki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w zakresie rolnictwa (Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych oraz Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt).

Podwyżki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w zakresie rolnictwa

Mamy już nowe miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w zakresie rolnictwa (Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych oraz Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt). Zmianę wprowadzono od 23 kwietnia 2024 roku.

Nowe miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla tych grup pracowników jednostek budżetowych mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2024 r. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące nowych stawek, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rodziny I Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa.

Wysokość nowych stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego

W celu umożliwienia pracodawcy kształtowania wynagrodzeń pracowników w ramach polityki kadrowo-finansowej oraz ustalenia wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2024 r. na poziomie 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł, w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny I Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa wprowadzono:

a) w tabeli 1, dotyczącej pracowników Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i pracowników okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, w kategoriach zaszeregowania I–XIX, następujące kwoty wynagrodzenia zasadniczego: minimalne w wysokości od 4100 zł do 7700 zł (dotychczas 2400– 4200 zł), maksymalne w wysokości od 6100 zł do 10 300 zł (dotychczas 3900–8600 zł). Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wynosi od 46% do 83%, wzrost maksymalnych stawek – od 20% do 56%;

b) w tabeli 2, dotyczącej pracowników Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, w kategoriach zaszeregowania I–XIX, następujące kwoty wynagrodzenia zasadniczego: minimalne w wysokości od 3600 zł do 7200 zł (dotychczas 1940–2260 zł), maksymalne w wysokości od 5600 zł do 10 200 zł (dotychczas 3600–8000 zł). Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wynosi od 86% do 219%, wzrost maksymalnych stawek – od 28% do 56%.

Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, po zmianach

Tabela 1. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 4100-6100 II 4200-6200 III 4300-6300 IV 4400-6400 V 4500-6500 VI 4600-6600 VII 4700-6700 VIII 4800-6800 IX 4900-6900 X 5000-7000 XI 5100-7100 XII 5200-7500 XIII 5300-7900 XIV 5400-8300 XV 5900-8700 XVI 6400-9100 XVII 6900-9500 XVIII 7300-9900 XIX 7700-10 300

Tabela 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 3600-5600 II 3700-5700 III 3800-5800 IV 3900-5900 V 4000-6000 VI 4100-6100 VII 4200-6300 VIII 4300-6400 IX 4400-6500 X 4500-6600 XI 4600-6700 XII 4700-7100 XIII 4800-7600 XIV 4900-8000 XV 5400-8500 XVI 5900-8900 XVII 6400-9400 XVIII 6800-9800 XIX 7200-10 200