RODO: Zmiany w zamówieniach publicznych 2019 r.

Zamawiający udostępniając zaświadczenia z Krajowego Rejestry Karnego w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia – art. 8 ust 5,

Zamawiający zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, z art. 13 RODO, umieszczając wymagane informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy – art. 8a ust 1

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. – art. 8a ust 3.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO), nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników - art. 97 ust. 1b

Wystąpienie z żądaniem o ograniczenie przetwarzania (art. 18 ust. 1 RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. – art. 8a ust 4

