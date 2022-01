Czy dwie rodziny mieszkające w jednym domu mają prawo do dodatku osłonowego

1 marca 2022 r.: Do kiedy lekarz, pielęgniarka, student, mają się obowiązkowo zaszczepić?

Do 28 lutego 2022 r. organy prowadzące szkoły powinny przekazać sprawozdania z realizacji programu Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości – sprawozdania do 28 lutego 2022 r.

Laboratoria Przyszłości – pytania i odpowiedzi

Całość kupowanego wyposażenia musi znaleźć się w szkołach najpóźniej 1 września 2022 roku. Organy prowadzące szkoły które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku.