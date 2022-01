Związki nieformalne i najem - czy mamy prawo do dodatku osłonowego?

Prawo do dodatku osłonowego mają osoby w związkach nieformalnych

Czy mamy prawo do dodatku osłonowego? 24 lata, mieszkam od roku z dziewczyną w wynajętym mieszkaniu. Żyjemy razem bez ślubu. Do naszej wyłącznej dyspozycji są dwa pokoje. Dwa kolejne pokoje zajmuje małżeństwo studentów. Części wspólne to łazienka, ubikacja i kuchnia. Utrzymujemy się samodzielnie – nie korzystamy z pomocy rodziców. Spełniamy kryterium dochodowe - 1500 zł na osobę.

Tak, są spełnione kryteria dla wypłaty dodatku osłonowego. W opisanej sytuacji: Osoby żyjące w nieformalnych związkach mają prawo do dodatku osłonowego. Wynajem mieszkania nie jest przeszkodą do bycia gospodarstwem domowym w rozumieniu przepisów. W jednym mieszkaniu może być kilka gospodarstw domowych – kuchnia łazienka w części wspólnej nie są tu przeszkodą. Jest możliwe, że obie rodziny opisane w pytaniu spełniają kryteria otrzymania dodatku osłonowego. Osoby w związkach nieformalnych mają prawo do dodatku osłonowego Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o dodatku osłonowym stanowi, że dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość dochodu netto nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Powołany fragment ustawy nie zawiera definicji pojęcia „gospodarstwo domowe”. Definicja ta znajduje się w Prawie ochrony środowiska. Wynika z niej, że wieloosobowe gospodarstwo domowe tworzą: „osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące”. Zobacz również: Czy dwie rodziny mieszkające w jednym domu mają prawo do dodatku osłonowego? Dodatek osłonowy - trzeba spełniać przesłanki definicji ustawowej W sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z gospodarstwem dwuosobowym pod warunkiem, że: osoby fizyczne pozostają w faktycznym związku, wspólnie mieszkają i gospodarują. W treści definicji nie ma warunki, aby osoby tworzące gospodarstwo domowe były spokrewnione albo pozostawały w związku małżeńskim. Nie ma też warunku, że muszą być właścicielami nieruchomości, gdzie mieszkają.