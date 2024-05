Aktywny rolnik - co to za nowy program? Kosiniak-Kamysz wyjaśnia, że jest to rozwiązanie dla prawdziwych gospodarzy

„Aktywny rolnik” to rozwiązanie dla prawdziwych gospodarzy, którzy orzą, sieją i zbierają oraz dla hodowców, którzy mają gospodarstwa specjalistyczne - powiedział wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Założenia tego nowego programu przygotował europoseł, były wiceprezes PSL, Jarosław Kalinowski.

Zasady programu „Aktywny rolnik” przedstawił wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu po posiedzeniu Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w dniu 11 maja. „To rozwiązanie dla prawdziwych gospodarzy, którzy orzą, sieją, zbierają oraz hodowców, którzy mają gospodarstwa specjalistyczne czy ekologiczne” - powiedział.

„Aktywny rolnik” to program, który ma zwiększyć dopłaty dla rolników w celu modernizacji gospodarstw

Według prezesa PSL program ma zwiększyć dopłaty dla rolników w celu modernizacji gospodarstw. „Kiedyś nasi poprzednicy mówili o podwojeniu dopłat, ja uważam, że potrojenie dopłat dla tej grupy jest możliwe przy zachowaniu wsparcia dla tych wszystkich, którzy mają socjalne gospodarstwa” - ocenił.

„Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, jaka dzisiaj jest struktura agrarna polskiej wsi. Duża część gospodarstw jest o charakterze tradycji przywiązania do tego, co zostawili nam rodzice czy dziadkowie, ale to nie są gospodarstwa produkcyjne” - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Z programu „Aktywny rolnik” skorzysta rolnik, który produkuje, hoduje, uprawia, sprzedaje i dostarcza najlepszą żywność

Wskazał, że około 250 - 300 tys. gospodarstw „produkuje, hoduje, uprawia, sprzedaje i dostarcza najlepszą żywność”. „Trzeba im zwiększyć szansę na rozwój. Jeżeli oni się dzisiaj martwią, że zalewa nas ukraińskie zboże, że nie mają gdzie sprzedać swojego, to dla nich będzie program +Aktywny rolnik+” - powiedział wicepremier.

Założenia tego programu przygotował europoseł, były wiceprezes PSL, Jarosław Kalinowski. „Zasada jest taka - zyskują ci, którzy są prawdziwymi rolnikami” - podsumował prezes PSL. Jednocześnie zapewnił, że rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa o charakterze tradycyjnym i społecznym, zachowają wszystkie swoje uprawnienia.

