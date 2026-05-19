Susza w Polsce uderza w rolników. Eksperci prognozują niższe plony pszenicy

W większości obszarów Polski warunki upraw są niekorzystne ze względu na brak opadów - ocenia unijna agenda ds. jakości plonów JRC MARS. Eksperci prognozują w tym roku plony pszenicy na poziomie 5,3 t/ha, czyli o 5 proc. mniej niż w 2025 r.

„W okresie sprawozdawczym w większości Polski panowały warunki suchsze niż zwykle, co dodatkowo obniżyło poziom wilgotności gleby, szczególnie we wschodniej części kraju (np. mazowieckie, lubelskie) i negatywnie wpłynęło na wzrost upraw ozimych. Obecnie prognozuje się średnie opady deszczu, co powinno przynieść pewną ulgę i pomóc uniknąć dalszego pogorszenia sytuacji” - poinformowała JRC w raporcie.

Fale przymrozków pod koniec kwietnia

JRC podała, że temperatury zbliżone do sezonowych utrzymywały się do końca kwietnia, kiedy od 27 do 30 kwietnia nastąpiła fala przymrozków z temperaturami poniżej zera, zbiegająca się z fazą kwitnienia rzepaku i początkiem fazy reprodukcyjnej zbóż ozimych.

„Oczekuje się, że to zdarzenie spowodowało opadanie kwiatów, zmniejszając tym samym potencjał plonowania rzepaku. W związku z tym obniżyliśmy nasze prognozy plonów zbóż ozimych” - dodano.

JRC MARS prognozuje w tym roku plony pszenicy na poziomie 5,3 t/ha - o 5 proc. mniej niż w roku ubiegłym.