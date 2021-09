Stan wyjątkowy w Polsce 2021 – co oznacza, ograniczenia

Stan wyjątkowy w Polsce 2021 – co oznacza, ograniczenia. Od kiedy stan wyjątkowy i ile trwa? Gdzie wprowadzono stan wyjątkowy?

Compliance - skąd brać wzory?

Compliance - skąd brać wzorce do budowy systemów dla sygnalistów? Jakie są normy ISO?

Stan wyjątkowy - Prezydent wydał rozporządzenie

Stan wyjątkowy. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego.

Lektury – 4 klasa 2021/2022

Lektury – 4 klasa. Przedstawiamy nową listę lektur, która obowiązuje w czwartej klasie szkoły podstawowej od 1 września 2021 roku.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna 2.0 - nowa strona

Zintegrowana Platforma Edukacyjna - platforma edukacyjna Ministra Edukacji i Nauki zyskała nowy wygląd i funkcjonalności. Wprowadzone od 1 września 2021 r. zmiany objęły m.in. warstwę wizualną, dzięki czemu serwis stał się bardziej przejrzysty oraz przyjazny dla użytkownika.

Stan wyjątkowy na Podlasiu i lubelszczyźnie – lista 183 miejscowości [Tabela]

Stan wyjątkowy na Podlasiu i lubelszczyźnie. 31 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów złożyła wniosek do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze konkretnych 183 miejscowości w części województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego. Ma to związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, w związku z obecną sytuacją na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Zaproponowany katalog ograniczeń jest dostosowany do stopnia i charakteru zagrożeń na ściśle określonym obszarze położonym bezpośrednio przy granicy z Republiką Białorusi. Stan wyjątkowy zostanie wprowadzony na okres 30 dni.

Wniosek o stan wyjątkowy na granicy z Białorusią

31 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie dwóch województw: lubelskiego i podlaskiego.

Librus - co to jest, jak działa i jak założyć konto na portalu Librus?

Librus Synergia - jak założyć konto na portalu? Rodzina może mieć wgląd w oceny i frekwencję ucznia. Jak działa Librus? Jak usprawiedliwić nieobecność?

Lektury szkolne dla liceów i techników 2021/2022 - zmiany od 1 września 2021 r.

Lektury szkolne dla liceów i techników 2021/2022. Od nowego roku szkolnego 2021/2022 w liceach ogólnokształcących i technikach będzie obowiązywał nowy kanon lektur szkolnych. 1 września 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej dla liceów i techników.

Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2021-2023 - nabór wniosków do 20 września

Partnerska Inicjatywa Miast 2021-2023. Wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między miastami to cel kolejnej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2021-2023. To projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, który ma na celu aktywizację miast do podejmowania działań rozwojowych. Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 20 września 2021 r.

"Laboratoria przyszłości" w szkołach - prawie 1 mld zł dla samorządów

"Laboratoria przyszłości" w szkołach. Wsparcie finansowe dla samorządów na tworzenie w szkołach podstawowych zaplecza umożliwiającego realizację zajęć technicznych - zakłada projekt uchwały dotyczący tworzenia "Laboratoriów Przyszłości" opisany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

V Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego już 27-28 września 2021!

Płock po raz piąty zaprasza przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i firm prywatnych do udziału w Międzynarodowym Forum PPP, gdzie wymienią się doświadczeniami w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się online w dniach 27-28 września.

Rok szkolny 2021/2022 - terminy egzaminów, ferii, wakacji, programy i materiały edukacyjne, wytyczne przeciwepidemiczne

Rok szkolny 2021/2022. Jak został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nowy rok szkolny? Jakie wytyczne przeciwepidemiczne będą obowiązywać? Jakie pakiety bezpieczeństwa, pakiety edukacyjne i informacyjne oraz programy dla uczniów przygotowało MEiN? W jakich terminach odbędą się egzamin ósmoklasisty i egzaminy maturalne? Jakie są terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022? Kiedy zakończy się rok szkolny? Jak długo będą trwać wakacje w 2022 roku?

Szczepienia uczniów od 12. roku życia - materiały informacyjne

Szczepienia uczniów od 12. roku życia. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia.

Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą uczelni zawodowych

Uczelnie zawodowe. Umożliwienie szkole wyższej – mającej status uczelni zawodowej i spełniającej określone warunki – używania w swojej nazwie określenia "akademia nauk stosowanych" zakłada nowelizacja ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Cyfrowa medycyna - sprzymierzeniec nowoczesnej opieki medycznej

Cyfrowa medycyna. W ciągu zaledwie półtora roku, z powodu globalnego kryzysu Covid-19, doszło do niebywałego postępu transformacji cyfrowej. Proces digitalizacji w największym stopniu objął opiekę medyczną. Na przestrzeni zaledwie kilkunastu miesięcy, wprowadzono dużą część rozwiązań systemowych, o jakich eksperci dyskutowali do tej pory od przynajmniej dekady. Mowa tu o wdrożeniu e-recepty, e-skierowania, czy od 1 lipca br., obowiązkowej integracji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) z systemem centralnym.

Jakie są przedmioty w 5 klasie?

Przedmioty w 5 klasie szkoły podstawowej - jakie są w roku szkolnym 2021/2022? Jaki jest tygodniowy wymiar godzin dla każdego przedmiotu?

Sztuczna inteligencja w miastach - wsparcie dla urzędników i strażników miejskich

Sztuczna inteligencja w miastach. Inteligentne miasta (smart cities) wykorzystują duże zbiory danych do podejmowania decyzji, a gigantyczny rozwój internetu rzeczy w motoryzacji umożliwia zbieranie i przekazywanie takich danych. To właśnie transport jest głównym czynnikiem wpływającym na obszary miejskie – inteligentne systemy transportowe, często wykorzystujące centrum zarządzania ruchem do monitorowania i koordynowania dużej sieci czujników, wspomagają algorytmami pracę urzędników, także w Polsce. W Warszawie e-kontrola monitoruje strefy płatnego parkowania, w Gdyni sztuczna inteligencja ewidencjonuje infrastrukturę drogową.

Szczepienia w szkołach - jak zorganizować

Szczepienia w szkołach. Przygotowanie szczepień przeciwko COVID-19 będzie wyzwaniem dla większości szkół - ocenił Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dodał, że nauczyciele sprzeciwiają się możliwości szczepienia dzieci w szkole bez obecności rodzica.

Świadectwo dojrzałości mimo niezdanego egzaminu ustnego

Świadectwo dojrzałości. Łącznie około tysiąca absolwentów, którzy w latach ubiegłych nie zdali na maturze egzaminu ustnego, otrzymało w 2020 i 2021 r. świadectwa dojrzałości, gdyż został zniesiony obowiązek zdania takiego egzaminu - poinformował PAP dyrektor CKE Marcin Smolik.

Plan leczenia chorób rzadkich przyjęty przez rząd

Plan dla Chorób Rzadkich. 24 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich, przedłożony przez ministra zdrowia. Celem tego Planu jest poprawa dostępu do procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Plan zakłada również poprawę monitorowania zachorowalności i leczenia tego rodzaju chorób z uwidocznieniem pacjenta w systemie ochrony zdrowia przy pomocy Paszportu Pacjenta z Chorobą Rzadką oraz Polskiego Rejestru Chorób Rzadkich. Na realizację Planu rząd przeznaczył ponad 128 mln zł.

Poprawkowe egzaminy maturalne

Poprawkowe egzaminy maturalne przebiegły spokojnie. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie ma sygnałów o problemach w ich przeprowadzeniu - poinformował 24 sierpnia 2021 r. PAP dyrektor CKE Marcin Smolik. Chęć poprawki zgłosiło w tym roku blisko 64 tys. abiturientów.

Otwarte dane publiczne – nowa ustawa już podpisana

Otwarte dane publiczne. 19 sierpnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zdaniem rządu, zawarte w tej ustawie rozwiązania wzmocnią rynek oparty na danych oraz pozwolą w większym stopniu wykorzystać potencjał informacji sektora publicznego z korzyścią dla innowacyjności gospodarki i jakości życia społeczeństwa. Przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Tylko przepis dotyczący udostępniania danych dynamicznych w celu ponownego wykorzystania wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

RPO o nieprzyjmowaniu wniosków o ochronę od cudzoziemców

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nieprzyjmowanie wniosków o ochronę od cudzoziemców stanowi naruszenie prawa.

MSWiA zmieniło rozporządzenie o ruchu granicznym

Rozporządzenie o ruchu granicznym - zmiany dokonane w przepisach to odpowiedź polskiego rządu na sytuację na granicy z Białorusią. Według prawników i organizacji pomagających uchodźcom wprowadza ono zakazaną przez prawo międzynarodowe praktykę push-back.