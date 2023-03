Dofinansowanie kosztów kształcenia dla żołnierzy WOT. Wzór umowy

Wniosek o dofinansowanie do kształcenia żołnierzy WOT

Wniosek zawiera:

1) rodzaj, zakres i wysokość wnioskowanego dofinansowania;

2) nazwę i rodzaj podmiotu prowadzącego kształcenie;

4) terminy i miejsce odbywania kształcenia;

5) planowany termin ukończenia kształcenia;

6) kwalifikacje (tytuły), które uzyska po ukończeniu kształcenia;

7) całkowity koszt kształcenia naliczony przez podmiot prowadzący kształcenie.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie o rozpoczęciu kształcenia wystawiane przez podmiot prowadzący kształcenie wraz z programem kształcenia.

WAŻNE! W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, wzywa żołnierza OT do uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

Umowa w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia żołnierza WOT

Dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym znajduje się jednostka wojskowa, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową, dofinansowuje koszty kształcenia na podstawie umowy, o której mowa w art. 323 ust. 3 ustawy, zaświadczenia o ukończeniu kształcenia lub zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie kolejnego okresu kształcenia oraz dowodu uiszczenia opłaty pobranej przez podmiot prowadzący kształcenie.

Wzór umowy

Wzór umowy między dowódcą jednostki wojskowej a żołnierzem OT, określającej zasady, wysokość i sposób dofinansowania oraz warunki jego zwrotu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia ............. (Dz. U. poz. .......)

WZÓR

UMOWA

o udzielenie dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*

zawarta w dniu ......................................... r. w ..............................................................

między:

dowódcą jednostki wojskowej .......................................................................................,

(oznaczenie jednostki wojskowej)

zwanym dalej "dowódcą jednostki wojskowej", reprezentowanym przez*

.........................................................................................................................................,

(stopień wojskowy, imię i nazwisko dowódcy jednostki wojskowej)

a

.........................................................................................................................................,

(stopień wojskowy, imię i nazwisko żołnierza OT)

s./c. ............................................ ur. ................................. w ..........................................,

(imię ojca) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

numer PESEL .................................., zamieszkałym w ...................................................

..........................................................................................................................................,

(adres zamieszkania oraz adres zameldowania, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

zwanym dalej "żołnierzem OT", o następującej treści:

§ 1

1. Dowódca jednostki wojskowej zobowiązuje się do udzielenia żołnierzowi OT

dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*

............................................................................................................................................

(poziom, kierunek i tryb kształcenia)

w ........................................................................................................................................

(nazwa i rodzaj szkoły, uczelni, instytucji prowadzącej kształcenie)

............................................................................................................................................

(terminy i miejsce odbywania zajęć)

............................................................................................................................................

(planowany termin ukończenia studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

.............................................................................................................................................

(kwalifikacje (tytuły) uzyskane po ukończeniu studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

.............................................................................................................................................

(łączna wysokość kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*)

2. Żołnierz OT zobowiązuje się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez okres

...................... lat od dnia zakończenia studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji*.

3. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi ............................................................

§ 2.

1. Wypłaty środków tytułem dofinansowania dokonuje się okresowo/jednorazowo* po zaliczeniu przez żołnierza OT kolejnych okresów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji albo zakończeniu kształcenia i przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie ich

kolejnych okresów albo dokumentu stwierdzającego zakończenie kształcenia* oraz

przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty.

2. Wypłaty dofinansowania dokonuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

żołnierza OT:

...................................................................................................................................................

(nazwa i numer rachunku bankowego wskazanego przez żołnierza OT)

lub wypłaca się je bezpośrednio żołnierzowi.

§ 3.

Żołnierz OT zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości, jeżeli:

1) w trakcie studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji* albo po jego/ich zakończeniu,

w terminie ....................., zostanie zwolniony z terytorialnej służby wojskowej z przyczyn

niezależnych od organów wojskowych, z wyjątkiem przypadku wynikającego z orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo powołania do zawodowej służby

2) przerwał kształcenie*.

§ 4.

Zwrot otrzymanego dofinansowania następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

żołnierza OT wezwania od dowódcy jednostki wojskowej, które określa kwotę podlegającą

zwrotowi i wskazuje numer rachunku bankowego, na który żołnierz OT ma dokonać wpłaty.

§ 5.

Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 6.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 7.

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego

dla siedziby dowódcy jednostki wojskowej.

§ 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.................................................. ....................................................

(żołnierz OT) (dowódca jednostki wojskowej)

* Niepotrzebne skreślić.

Dofinansowanie do kosztów kształcenia następuje przez dokonanie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez żołnierza OT lub jest wypłacane bezpośrednio temu żołnierzowi, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego dokumentów.

Zwrot dofinansowania kosztów kształcenia

Zwrot dofinansowania kosztów kształcenia w przypadkach, o których mowa w art. 323 ust. 8 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez żołnierza OT wezwania do zapłaty od dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni terytorialną służbę wojskową.

W wezwaniu określa się kwotę, która podlega zwrotowi, oraz wskazuje się numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot i nazwę posiadacza tego rachunku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie udzielania żołnierzom OT dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji

Rozporządzenie określi:

1) tryb udzielania żołnierzom OT dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji, zwanych dalej „kształceniem”;

2) sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza OT wydatków objętych dofinansowaniem;

3) wzór umowy, o której mowa w art. 323 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Art. 323 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347)

Etap legislacyjny - projekt