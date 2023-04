Zmiany w przepisach o mianowaniu na oficera policji

Kto może być mianowany na pierwszy stopień policyjny

Zgodnie z art. 50 ustawy o Policji na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji może być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, uzyskał kwalifikacje zawodowe oficerskie i został mianowany albo powołany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji. Natomiast na podstawie art. 34 ust. 8 pkt 4 ustawy o Policji warunkiem uzyskania przez policjanta kwalifikacji zawodowych oficerskich jest ukończenie przez niego szkolenia zawodowego oficerskiego albo studiów pierwszego lub drugiego stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – zakończonych egzaminem z wynikiem pozytywnym.

Co się zmieni w rozporządzeniu?

Zmiana w § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia polega na dodaniu lit. c i ma charakter dostosowawczy do ww. przepisów ustawy o Policji poprzez wskazanie,

że Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest przełożonym właściwym do sporządzania wniosku o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji w odniesieniu do policjantów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe oficerskie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1] ) zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.[2])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 2807) w § 7:

1) w ust. 1 w pkt 8 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe oficerskie;”;

2) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c, może być sporządzony według wzoru, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. Komendant Główny Policji niezwłocznie składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTRACJI