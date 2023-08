Dodatkowe wynagrodzenie w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowych obowiązków na określonym stanowisku służbowym uzależnione jest od posiadanego przez tego żołnierza stopnia wojskowego oraz rangi powierzanego stanowiska. Jego wysokość to 70 zł, 140 zł, 210 zł, 280 zł oraz 350 zł.

Tak wynika z projektu z 07.08.2023 r. rozporządzenia MON w sprawie dodatkowego wynagrodzenia żołnierzy zawodowych. Link

Poniżej szczegóły:

Dodatkowe wynagrodzenie dla żołnierza: 70 zł, 210 zł, 280 zł, 350 zł

Miesięczna wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 447 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wynosi:

1) 70 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla szeregowego zawodowego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie niższe niż średnie;

2) 140 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera albo

obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie średnie;

3) 210 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera młodszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);

4) 280 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera starszego albo obowiązków pracownika wojska na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie wyższe niż określone w pkt 3;

5) 350 zł - w przypadku czasowego powierzenia żołnierzowi zawodowemu dodatkowo obowiązków na stanowisku służbowym przewidzianym dla generała brygady (kontradmirała) lub wyższym albo obowiązków pracownika wojska na wyższym stanowisku w służbie cywilnej lub na stanowisku osoby kierującej jednostką wojskową.

Za jakie czynności jest dodatkowe wynagrodzenie?

Za jakie czynności powierzone wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Uprawnionym do powierzania czynności oraz do określania wysokości dodatkowego wynagrodzenia w tych przypadkach będzie dowódca jednostki wojskowej. Do powyższych czynności zalicza się (wraz ze wskazaniem wysokości dodatkowego wynagrodzenia):

1) sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz udziału w komisji habilitacyjnej – w wysokości i na warunkach określonych w art. 184 ust. 2-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.);

2) czasowe zwiększenie obowiązków służbowych lub czasowe powierzenie dodatkowych zadań do wykonania przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w uczelni wojskowej - w wysokości i na warunkach, jakie obowiązują w sprawie przyznawania dodatku zadaniowego, określonych w art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkach wynagradzania za pracę ustalonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) dyżury bojowe pełnione w ramach systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i NATO, lotnicze dyżury poszukiwawczo-ratownicze pełnione w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa – w wysokości 100 zł albo 200 zł za każdy całodobowy dyżur;

4) pełnienie nieetatowych całodobowych służb wewnętrznych i garnizonowych, w tym służb pełnionych w czasie ćwiczeń i szkoleń poligonowych – w wysokości 50 zł za każdą służbę dyżurną;

5) dyżury medyczne pełnione w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych;

6) pozostawanie poza podmiotem leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych – w wysokości nie niższej niż 0,5% stawki uposażenia zasadniczego należnego temu żołnierzowi, z możliwością dokonania określonych zwiększeń;

7) zajęcia dydaktyczne organizowane w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego – w wysokości określonej w załączniku nr 1, wraz z możliwością dokonania określonych zwiększeń;

8) wykonywanie lotów próbnych samolotem lub śmigłowcem oraz wykonywanie prac przygotowawczych do tych lotów – w wysokości określonej w załączniku nr 2;

9) wykonywanie doświadczalnych lub próbnych skoków ze spadochronem, wykonywanie skoków z katapultowaniem oraz prób sprzętu wysokościowego w powietrzu – w wysokości do 280 zł za każdy wykonany skok lub wykonaną próbę;

10) wykonywanie w wodzie lub komorze hiperbarycznej (dekompresyjnej) nurkowań doświadczalnych przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych – w wysokości do 28 zł za każdą minutę przebywania pod wodą albo w podwyższonym ciśnieniu;

11) przeprowadzenie prób morskich okrętów albo innych jednostek pływających nawodnych lub podwodnych – w wysokości do 42 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania próby, wraz z możliwością dokonania określonych zwiększeń;

12) uczestniczenie oraz wykonywanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym jako rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w art. 386 ust. 1 ustawy – w wysokości uzależnionej od charakteru wykonywanych czynności i etapu postępowania od 50 zł do 160 zł;

13) wykonywanie przez żołnierza zawodowego wykonującego zawód medyczny lub innego żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucie badawczym zadań naukowo-badawczych, w szczególności w celu realizacji działalności badawczej, rozwojowej, innych działań służących realizacji zadań naukowych (w tym komercjalizacji), zadań profilaktyki zdrowotnej oraz zadań realizowanych w ramach projektów finansowanych przez podmioty zlecające ich wykonanie instytutom badawczym;

14) wykonywanie innych niż wymienione w pkt 1-12 czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli

wykonywanie tych czynności wynika z innych przepisów, w których nie określono prawa do wynagrodzenia albo nie określono jego wysokości – w wysokości od 25 do 75 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie powyższych czynności wypłacane będzie żołnierzowi zawodowemu w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz wykonał powierzoną czynność, a w przypadku wykonywania czynności w instytucie badawczym w terminie 30 dni od dnia zakończenia ich wykonywania.