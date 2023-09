180 zł za dzień służby żołnierza przy granicy. 112,5 zł za dzień służby spoza sfery przygranicznej [zmiany od 24 sierpnia 2023 r.]

Dietę 250% otrzymają żołnierze Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych zabezpieczający lub pełniący dyżurną zmianę bojową (DZB) na rzecz wschodniej granicy. Muszą zostać skierowani w podróż służbową w celu ochrony granicy państwowej. Wypłata diety nie wymaga służby bezpośrednio w strefie przygranicznej (o co trudno w przypadku formacji przeciwlotniczych, przeciwrakietowych i radiolokacyjnych).

Zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe. Obejmuje należności od 24 sierpnia 2023 r.

180 zł za dzień służby służby przy granicy, 112,5 zł za dzień służby poza sferą przygraniczną

Zgodnie ze specyfiką obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz rozpoznania radiolokacyjnego systemy Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych z uwagi na zasięg, dyslokowane są w innych niż bezpośrednia styczność rejonach operacyjnych. Dlatego dieta 112,5 zł jest niższa niż 180 zł dla żołnierzy służących bezpośrednio przy granicy.

UZASADNIENIE dla 250% diety za podróże służbowe

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zamieszczonej w art. 445 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.). Zgodnie z art. 445 ust. 7 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny żołnierzom zawodowym skierowanym do wykonywania zadań służbowych poza stałym miejscem pełnienia służby przysługują diety. Zwiększone zagrożenie dokonywania prób penetracji granicy Rzeczypospolitej Polskiej ze strony Federacji Rosyjskiej może w bliskiej perspektywie czasowej doprowadzić do wzrostu potencjału dla destabilizacji sytuacji w Rzeczypospolitej Polskiej i na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Wymaga to podejmowania przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej wzmożonych i zróżnicowanych wysiłków w celu ochrony granicy państwowej (wschodniej). W celu zapobieżenia tej sytuacji niezbędna jest demonstracja zdolności do przeciwdziałania takiemu zagrożeniu, a w przypadku jego zaistnienia osiągnięcie i utrzymanie zdolności do natychmiastowej neutralizacji działań destabilizujących. W celu realizacji powyższego, oprócz działań podejmowanych przez żołnierzy bezpośrednio w strefie nadgranicznej, konieczne jest też zapewnienie skutecznej ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz rozpoznania radiolokacyjnego dla osłony zgrupowań wojsk realizujących zadania na wschodniej flance, jak też ochrony infrastruktury krytycznej. Działania te w ramach Sił Zbrojnych RP realizowane są przez żołnierzy Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych zabezpieczających lub pełniących dyżurną zmianę bojową (DZB). Co istotne, zgodnie ze specyfiką obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz rozpoznania radiolokacyjnego systemy Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych z uwagi na zasięg, dyslokowane są w innych niż bezpośrednia styczność rejonach operacyjnych. W związku z tą specyfiką działań obecnie żołnierzom przewidzianym do realizacji wyżej wymienionych zadań w obszarze ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz rozpoznania radiolokacyjnego, w przeciwieństwie do żołnierzy wykonujących zadania bezpośrednio w strefie nadgranicznej, mimo realizacji de facto tożsamych i newralgicznych zadań (ochrona granicy państwowej), nie przysługują uprawnienia w postaci zwiększonej diety za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby. Nadmienić należy, że w obecnym stanie prawnym żołnierze wykonujący zadania związane z ochroną granicy państwowej działający bezpośrednio w strefie nadgranicznej otrzymują dietę w wysokości 400% stawki diety. W celu zwiększenia motywacji finansowej oraz rekompensaty utrudnionych warunków służby, wymagających wzmożonego wysiłku zarówno w zakresie przygotowania ale i pełnienia służby przez żołnierzy Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych zabezpieczających lub pełniących dyżurną zmianę bojową, proponuje się zwiększenie wysokości diety wypłacanej ww. żołnierzom skierowanym w podróż służbową w celu ochrony granicy państwowej do wysokości 250% stawki określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z art. 474 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nowe wysokości diety będą również przysługiwać żołnierzom niebędącymi żołnierzami zawodowymi. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) projektowana należność będzie stosownie zwolniona z podatku od osób fizycznych. Prawo do dodatkowej należności nie będzie wymagało wydawania odrębnych decyzji administracyjnych, co znacząco uprości i przyspieszy system wypłaty należnych środków.Skutki finansowe wynikające z wejścia w życie projektowanych regulacji zostaną sfinansowane w ramach środków ustalanych corocznie w ustawie budżetowej dla części 29 – Obrona narodowa i nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel w kolejnych latach budżetowych.Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, przy czym proponowane stawki diety miałby zastosowanie od dnia 24 sierpnia 2023 r. Zauważyć należy, że za takim rozwiązaniem przemawia wymaga ważny interes państwa w postaci konieczności zapewnienia bezpieczeństwa granicy państwa, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu.