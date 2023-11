Rozporządzenie od 17 XI 2023 r.: Zasady uzyskania zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

Zasady uzyskania zezwolenia od 17 listopada 2023 r.

Od 17 listopada 2023 r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi.

Uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

Rozporządzenie określa sposób i tryb postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi.

Organem wojskowym właściwym do udzielenia albo odmowy udzielenia ww. zezwolenia jest Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji lub dowódca (szef, komendant) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę. Dotychczas organem właściwym w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia ww. zezwolenia był szef wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu żołnierza.

Przy określaniu organu właściwego w sprawach o uzyskanie ww. zezwolenia wzięto pod uwagę rodzaje służby wojskowej określone w art. 129 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Uzasadnienie rozporządzenia

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy:

"W odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę w rezerwie (są to żołnierze zarówno aktywnej, jak i pasywnej rezerwy) organem właściwym do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i znak wojskowych będzie dowódca (szef, komendant) jednostki wojskowej – w przypadku żołnierza aktywnej rezerwy w dniach pełnienia przez niego służby lub też żołnierza pasywnej rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe (czyli żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową w określonych dniach). Natomiast dla tych samych żołnierzy rezerwy poza ww. okresami właściwym organem do złożenia wniosku będzie Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Zezwolenie na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych udzielane jest – tak jak do tej pory – na pisemny wniosek zainteresowanego żołnierza. Wniosek taki składany jest przez żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w każdym przypadku uzasadniającym noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych poza okolicznościami wynikającymi z obowiązku stawienia się przez nich do służby i wykonywania przez nich zadań służbowych.

Ponadto projekt przewiduje, że wniosek o udzielenie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych składany jest za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza

w przypadku żołnierza pełniącego służbę w rezerwie.

Ponadto w projekcie wskazano, że właściwy organ może odmówić udzielenia zezwolenia z uwagi na zasadę szczególnej ochrony munduru wojskowego oraz obowiązujące zasady noszenia umundurowania, wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76). Identyczna regulacja była przewidziana w dotychczasowym akcie prawnym odnoszącym się do omawianej problematyki".

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi