Podwyżki dla strażaków PSP 2024 - przeciętnie więcej o 1472 zł miesięcznie. Nowa tabela grup uposażenia zasadniczego. Zmiany w tabelach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Celem nowego rozporządzenia jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia strażaków PSP o 20%. Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka PSP wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1472 zł.

Jakie zmiany uposażeniach strażaków PSP w 2024 roku?

Omawiany projekt przewiduje, że w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1750, z późn. zm.) wprowadzone mają być następujące zmiany:



1) w § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Kwotę dodatku stołecznego po jej wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.”;



2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;



3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:



a) w tabeli nr 1 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):



– po wierszu oznaczonym lp. 2 dodaje się wiersze oznaczone lp. 2a i 2b w brzmieniu:

2a Dyrektor biura właściwego do spraw operacyjnych 18 2b Dyrektor biura właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom 18

– po wierszu oznaczonym lp. 3 dodaje się wiersze oznaczone lp. 3a i 3b w brzmieniu:

3a Zastępca dyrektora biura właściwego do spraw operacyjnych 17 3b Zastępca dyrektora biura właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom 17

b) w tabeli nr 2 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, Z WYŁĄCZENIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA, DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):



– po wierszu oznaczonym lp. 2 dodaje się wiersze oznaczone lp. 2a–2d w brzmieniu:

2a Naczelnik wydziału właściwego do spraw operacyjnych 15 2b Naczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom 15 2c Zastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KW I kat.) 14 2d Zastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KW I kat.) 14

– po wierszu oznaczonym lp. 8 dodaje się wiersze oznaczone lp. 8a i 8b w brzmieniu:

8a Zastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KW II kat.) 13 8b Zastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KW II kat.) 13

c) w tabeli nr 3 (ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO):

– po wierszu oznaczonym lp. 6 dodaje się wiersze oznaczone lp. 6a i 6b w brzmieniu:

6a Naczelnik wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP I kat.) 14 6b Naczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP I kat.) 14

– po wierszu oznaczonym lp. 10 dodaje się wiersze oznaczone lp. 10a–10c

w brzmieniu:

10a Naczelnik wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP II kat.) 13 10b Zastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP I kat.) 13 10c Zastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP I kat.) 13

– po wierszu oznaczonym lp. 13 dodaje się wiersze oznaczone lp. 13a i 13b w brzmieniu:

13a Zastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw operacyjnych (w KP II kat.) 12 13b Zastępca naczelnika wydziału właściwego do spraw z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom (w KP II kat.) 12

Rozporządzenie nowelizujące ma określić załącznik nr 1 do rozporządzenia nowelizowanego w następującym brzmieniu.

Załącznik nr 1

GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MIESIĘCZNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WYRAŻONE W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp. Grupa uposażenia zasadniczego Mnożnik kwoty bazowej 1 2 3 1 20 5,737 2 19 5,136 3 18 3,987 4 17 3,557 5 16 3,224 6 15 2,958 7 14 2,814 8 13 2,696 9 12 2,600 10 11 2,509 11 10 2,421 12 9 2,341 13 8 2,266 14 7 2,194 15 6 2,124 16 5 2,062 17 4 2,006 18 3 1,954 19 2 1,900 20 1 1,773

W 2024 r. wzrost kwoty bazowej o 20% w porównaniu do 2023 roku

Konieczność nowelizacji ww. rozporządzenia z 13 września 2021 r. wynika z obowiązku wykonania ustawy budżetowej na rok 2024 z 18 stycznia 2024 r . (Dz. U. poz. 122), w której od 1 stycznia 2024 r. ustalono kwotę bazową dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w wysokości 2.088,77 zł. Jest ona tym samym wyższa od kwoty bazowej roku 2023 o 20%.

Wzrost kwoty bazowej o 20% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie strażaka Państwowej Straży Pożarnej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.452 zł. Z kwoty 1.452 zł na wzrost uposażenia przypada kwota 1.340 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 112 zł.

Środki finansowe na wzrost uposażeń w związku ze wzrostem kwoty bazowej od 1 stycznia 2024 roku zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 42 – Sprawy wewnętrzne w ramach środków na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej oraz w części 85 – Budżety wojewodów, w odniesieniu do strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP.

Nowa miesięczna stawka uposażenia zasadniczego

Omawiana zmiana rozporządzenia z 13 września 2021 r. polega na ustaleniu nowej wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażonej w postaci mnożnika kwoty bazowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego przez zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zmiany zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego

Ponadto, w załączniku nr 2, dokonano zmiany zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego przez ich podwyższenie o jedną grupę dla stanowisk bezpośrednio sprawujących nadzór i odpowiedzialnych za realizację zadań o charakterze operacyjnym i z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom w Komendzie Głównej PSP, w Komendach Wojewódzkich PSP I i II kategorii oraz Komendach Powiatowych (Miejskich) PSP I i II kategorii. Konieczność ww. zmiany wynika bezpośrednio z hierarchii podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej określonych w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Powyższa zmiana będzie dotyczyła stanowisk:

w Komendzie Głównej PSP - dyrektora biura właściwego ds. operacyjnych, zastępcy dyrektora biura właściwego ds. operacyjnych, dyrektora biura właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy dyrektora biura właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom;

w komendzie wojewódzkiej PSP I i II kategorii - naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom;

w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP I kategorii - naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom;

w komendzie powiatowej (miejskiej) PSP II kategorii - zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. operacyjnych, naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom oraz zastępcy naczelnika wydziału właściwego ds. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom.

Będzie to zrealizowane poprzez zmianę załącznika nr 1 do rozporządzenia „Grupy uposażenia zasadniczego strażaków oraz odpowiadające im miesięczne stawki uposażenia zasadniczego strażaków wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej”.

Łącznie wzrost uposażeń od dnia 1 stycznia 2024 r. wyniesie ok. 1.340 zł miesięcznie na etat, z tego:

na skutki wynikające ze zmiany załącznika nr 1 ok. 1.278 zł przeciętnie na etat miesięcznie i obejmie wszystkich strażaków; na skutki wynikające ze zmiany grup zaszeregowania strażaków bezpośrednio sprawujących nadzór i odpowiedzialnych za realizację zadań o charakterze operacyjnym i z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniom w KG PSP i KW PSP oraz w KP/M PSP I i II kategorii ok. 2 zł przeciętnie na etat miesięcznie

i obejmie grupę ok. 162 strażaków; na skutki wynikające z prowadzonej przez kierowników jednostek organizacyjnych PSP polityki kadrowej w zakresie awansowania strażaków na inne stanowiska służbowe oraz na podwyższenie i wypłatę pozostałych dodatków do uposażenia - kwota ok. 60 zł na etat miesięcznie.

Od podwyżki w 2024 r. nastąpi wzrost wydatków na nagrodę roczną w 2025 r. przeciętnie miesięcznie na etat o ok. 112 zł. Zgodnie bowiem z art. 95 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną nienagannie w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.

Dodano również przepis mający na celu wyeliminowanie różnicy w wyliczonej wysokości dodatku stołecznego w stosunku do wysokości dodatku w pozostałych formacjach resortu w brzmieniu, że kwotę dodatku stołecznego po jej wyliczeniu zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

Ważne Termin wejścia w życie zmian Omawiany projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (być może jeszcze w marcu 2024 r.) i będą miały zastosowanie do uposażeń strażaków od dnia 1 stycznia 2024 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej