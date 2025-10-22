REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Środowisko » Pierwszy w Polsce Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu stał się faktem

Pierwszy w Polsce Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu stał się faktem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 października 2025, 17:21
regionalny plan adaptacyjny województwo śląskie
Regionalny Plan Adaptacyjny - województwo śląskie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pierwszy w Polsce Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu stał się faktem. Został przygotowany przez ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) i dotyczy województwa śląskiego.

Pierwszy w Polsce Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla regionu – pierwszy taki dokument w Polsce opracowany na poziomie regionalnym. Dokument stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatu i ma na celu zwiększenie odporności na ich skutki tego jednego z najgęściej zaludnionych i najbardziej zurbanizowanych województw w Polsce.

REKLAMA

REKLAMA

Śląskie ze względu na swoją gęstą zabudowę i liczne ośrodki miejskie, należy do najbardziej zaludnionych i zurbanizowanych części Polski. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2023 roku liczba ludności województwa śląskiego wyniosła około 4,32 miliona osób, co stanowi 11,5% populacji kraju. Gęstość zaludnienia wynosi 367,6 osób na km², znacznie przewyższając średnią krajową, która wynosi około 122 osoby/km². Ponad połowa mieszkańców regionu (51,5%) skupia się na zaledwie 12,8% jego powierzchni, co sprawia, że urbanizacja jest istotnym wyzwaniem w kontekście zmian klimatu. Wysoka koncentracja ludności w miastach zwiększa ich podatność na skutki zjawisk ekstremalnych, takich jak fale upałów czy powodzie błyskawiczne.

Cel Regionalnego Planu Adaptacji

Regionalny Plan Adaptacji (RPA) ma na celu przygotowanie samorządów z obszaru województwa do działań w zakresie przystosowywania regionu do zmian klimatu, zmniejszenia jego podatności oraz zwiększenia potencjału do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu. Dokument wskazuje możliwości adaptacyjne podejmowane na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz pełni funkcję koordynacyjną wobec miejskich planów adaptacji.

Plan został opracowany przez ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), a w zakresie diagnozy problemów terenów pogórniczych wynikających ze zmian klimatu przy wsparciu Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Proces tworzenia dokumentu trwał 18 miesięcy i przebiegał w formie wieloetapowej partycypacji społecznej, w której udział wzięli przedstawiciele samorządów, instytucji oraz mieszkańcy regionu.

REKLAMA

- Przyjęcie Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego jest istotnym krokiem w systemowym przygotowaniu regionu na skutki zmian klimatu. Dokument pokazuje, jak w praktyce realizowany jest proces glokalizacji – integracja globalnych wyzwań klimatycznych z lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi. Hasło „myśl globalnie, działaj lokalnie” znajduje tu pełne odzwierciedlenie: plan uwzględnia najlepsze praktyki międzynarodowe, a jednocześnie dostosowuje działania adaptacyjne do specyfiki województwa śląskiego, zwiększając ich skuteczność i trwałość – skomentowała dr Agnieszka Kuśmierz, Kierowniczka Zespołu Opracowującego RPA w IOŚ-PIB.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego

Dokument zawiera m.in.:

  • diagnozę potrzeb adaptacyjnych, w tym analizę podatności na zmiany klimatu województwa w kluczowych sektorach, takich jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, zdrowie, energetyka, transport, obszary górnicze i zurbanizowane, analizę ryzyka klimatycznego,
  • określenie priorytetów i potrzeb adaptacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym,
  • określenie kierunków działań adaptacyjnych, które odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom adaptacyjnym województwa i jego gmin,
  • rekomendacje dla działań inwestycyjnych, informacyjno-edukacyjnych oraz rozwiązań przyrodniczych, w tym błękitno-zielonej infrastruktury.

RPA jest pierwszym dokumentem w Polsce, który łączy planowanie adaptacyjne z potrzebami specyficznych obszarów pogórniczych, wykorzystując doświadczenia regionu Morawsko-Śląskiego (Republika Czeska).

Co dalej?

Po przyjęciu dokumentu rozpocznie się etap wdrażania wypracowanych rekomendacji i rozwiązań, które pozwolą mieszkańcom województwa lepiej przystosować się do postępujących zmian klimatycznych i zapewnić optymalne warunki życia.

Pełną treść Regionalnego Planu Adaptacji można znaleźć na stronie: https://powietrze.slaskie.pl/pl/regionalny-plan-adaptacji/regionalny-plan-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-wojewodztwa-slaskiego.htm

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) to wiodąca w kraju jednostka naukowo-badawcza w zakresie ochrony środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.
Powiązane
Nowe dotacje na modernizację energetyczną dla instytucji publicznych ze Śląska od czerwca 2025 r.
Nowe dotacje na modernizację energetyczną dla instytucji publicznych ze Śląska od czerwca 2025 r.
Sejm: Możliwe inwestycje publiczne przed uchwaleniem planu ogólnego
Sejm: Możliwe inwestycje publiczne przed uchwaleniem planu ogólnego
Amnestia dla wszystkich gmin w Polsce za niewydanie decyzji o warunkach zabudowy i… katastrofa dla właścicieli nieruchomości, którzy mogą zapomnieć o budowie domu na swojej działce. Nie uratują się już przed planami ogólnymi
Amnestia dla wszystkich gmin w Polsce za niewydanie decyzji o warunkach zabudowy i… katastrofa dla właścicieli nieruchomości, którzy mogą zapomnieć o budowie domu na swojej działce. Nie uratują się już przed planami ogólnymi
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pierwszy w Polsce Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu stał się faktem
22 paź 2025

Pierwszy w Polsce Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu stał się faktem. Został przygotowany przez ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) i dotyczy województwa śląskiego.
Papierowe listy odchodzą do lamusa! Urzędy całkowicie przechodzą na e-Doręczenia
22 paź 2025

Od 2026 roku urzędy i instytucje publiczne będą musiały wysyłać pisma wyłącznie elektronicznie – przez system e-Doręczeń. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że kończy się okres przejściowy, a papierowa korespondencja odejdzie do historii.
Polska pod lupą Brukseli! Rząd ujawnia, jak naprawdę wygląda walka z nadmiernym deficytem
22 paź 2025

Rząd przedstawił Brukseli raport, który pokazuje, jak Polska radzi sobie z ograniczaniem deficytu mimo rekordowych wydatków na obronę i spadku wpływów z podatków. Czy Unia Europejska uzna te działania za wystarczające?
Nowe uprawnienia dla sołtysów [Nowelizacja 2026 r.]
22 paź 2025

1 stycznia 2026 r. nowe przepisy dotyczące uprawnień sołtysów oraz finansowania zadań z funduszu sołeckiego. Nowe regulacje wprowadzają m.in. obowiązkowe ubezpieczenia sołtysów oraz nadają im uprawnienia do zarządzania mieniem komunalnym na podstawie upoważnienia wydanego przez wójta.

REKLAMA

HPV: szczepienia obowiązkowe od 2027 roku. Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe przepisy
21 paź 2025

Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) staną się obowiązkowe dla dzieci od 9. do 15. roku życia. Nowe przepisy mają na celu skuteczniejsze zapobieganie nowotworom wywoływanym przez HPV – w tym rakowi szyjki macicy.
Forum Rynku Zdrowia 2025: Prof. Czauderna apeluje o wzrost składki zdrowotnej. Minister zdrowia: tego się nie da już spiąć
20 paź 2025

Podczas XXI Forum Rynku Zdrowia w Warszawie doradca społeczny prezydenta, prof. Piotr Czauderna, wezwał do rozpoczęcia poważnej debaty o wzroście składki zdrowotnej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała, że mimo rosnących kosztów ochrony zdrowia, rząd nie planuje podwyżki składki.
Rząd: w dwa lata na budowanie populacyjnej odporności wydamy prawie 34 mld zł
20 paź 2025

Łącznie przez dwa najbliższe lata wydanych zostanie prawie 34 mld zł, aby budować populacyjną odporność dla całej Polski na najbardziej trudne wydarzenia - poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Czekał w SOR na lekarza 3 godziny i 5 minut. Był sam w poczekalni. Lekarz spał? Lekarz operował innego pacjenta? Lekarz był na innym oddziale?
19 paź 2025

Internauta opisał pobyt na SOR w Przemyślu. W poczekalni nie było nikogo. Pomimo to wyznaczono mu 3 h (i 5 minut) oczekiwania. W rozmowie o tym zdarzeniu inni internauci żartowali, aby autor historii okazał zrozumienie dla lekarzy pracujących na 4 etatach i nie mogących oderwać się dla niego od szczytnych obowiązków. Złośliwi pisali z sarkazmem: 1) "Nie wstyd Ci, myślisz, że dla Ciebie pielęgniarka zbudzi lekarza" 2. "w takim razie gdzie informacja że "pacjenci w stanie nie zagrażającym życiu nie będą przyjmowani w trakcie snu lekarza?" 3) "chłopie naprawdę myślisz że pielęgniarka przyjdzie i powie "lekarz śpi musi Pan czekać". Przecież to otwarta droga do złożenia skargi do rzecznika praw pacjenta".

REKLAMA

Petycje: Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, ale tylko dla osób starszych i bez emerytury
19 paź 2025

Wiadomo, że zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) nie będzie podwyższony do 2028 r. Pojawił się postulat podwyżki tylnymi drzwiami poprzez zrównanie wysokości tego zasiłku z dodatkiem pielęgnacyjnym (w 2025 r. 348,22 zł). Różnica między tymi zasiłkami wynosi 132,38 zł. I tyle zyskałyby osoby w wieku 75+, gdyby pomysł zrównania dwóch świadczeń został wprowadzony. Byłaby to podwyżka nie dla wszystkich beneficjentów zasiłku pielęgnacyjnego, a tylko bardzo wąskiego grona osób. No bo ile jest 75-latków bez prawa do emerytury i renty? To niszowe sytuacje. Zazwyczaj osoba w wieku 75+ ma emeryturę albo rentę. Otrzymuje wtedy dodatek pielęgnacyjny. Ale są osoby, które w wieku 75 lat nie mają prawa do emerytury i renty. Bardzo rzadko, ale są takie osoby. I dla nich jest adresowany pomysł, aby ich zasiłek pielęgnacyjny był podniesiony do dodatku pielęgnacyjnego.
Rok 2026 jednym z najtrudniejszych budżetowo od dekady. Samorządy muszą wybierać i uważać na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
17 paź 2025

Rok 2026 może być jednym z najtrudniejszych budżetowo od dekady. Samorządy czekają bardzo trudne wybory. Nawet działania podjęte w dobrej wierze mogą zostać uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak JST mogą się zabezpieczyć?

REKLAMA