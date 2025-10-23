Karta Rodziny Mundurowej. Jakie przywileje, dla kogo i od kiedy według nowego projektu?

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej. Kto – zgodnie z założeniami – będzie mógł uzyskać taki dokument i od kiedy? Zgodnie z szacunkami nowe przywileje objęłyby ponad milion beneficjentów.

„Tu honorujemy Kartę Rodziny Mundurowej”. Jest szansa na takie rozwiązanie?

Planowane przepisy mają na celu wsparcie żołnierzy Sił Zbrojnych RP i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz członków ich rodzin, a także weteranów, rencistów oraz rodziny żołnierzy i funkcjonariuszy zmarłych lub zaginionych.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Regulacje dotyczące wnioskowania o kartę zaczną jednak obowiązywać później, bo po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Aktualnie projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Teoretycznie jest zatem szansa na to, aby karta została wprowadzona jeszcze w drugiej połowie 2026 r. O tym czy tak rzeczywiście będzie zdecyduje jednak dalszy przebieg procesu legislacyjnego.

Karta Rodziny Mundurowej – dla kogo?

Karta będzie przysługiwała:

• żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia;

• żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową;

• żołnierzom aktywnej rezerwy;

• funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa;

• osobom posiadającym status weterana albo weterana poszkodowanego.

Ponadto, karta ma przysługiwać również osobom pozostającym w związku małżeńskim z wyżej wymienionymi osobami oraz ich dzieciom.

Karta będzie też przyznawana:

• osobom uprawnionym do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego, to jest renty inwalidzkiej, oraz ich małżonkom i dzieciom, i renty rodzinnej;

• funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w służbach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub Urzędzie Ochrony Państwa, uprawnionym do policyjnej renty inwalidzkiej oraz ich małżonkom i dzieciom

• członkom rodziny zmarłego lub zaginionego funkcjonariusza służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub Urzędu Ochrony, uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej oraz ich rodzin.

Ważne Autorzy projektu szacują, iż regulacja obejmie łącznie ok. 1,27 mln beneficjentów.

Karta Rodziny Mundurowej - jakie zniżki?

Karta przede wszystkim umożliwi korzystanie z oferty zniżek i ulg oferowanych przez przedsiębiorców, samorządy i instytucje publiczne, ale nie tylko.

Projekt zakłada też: rozszerzenie na członków rodzin wojskowych bezkolejkowego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej m.in. w wojskowych ośrodkach opieki medycznej. Ponadto osoby posiadające karty miałyby ustawowo zagwarantowaną zniżkę na przejazdy kolejowe (37% bilety jednorazowe oraz 49% bilety długookresowe. Z kartą będzie się też wiązała ulga w opłacie paszportowej. Z kolei rodzice mogliby korzystać z pierwszeństwa przyjęcia do przedszkoli dzieci przenoszonych żołnierzy czy funkcjonariuszy.